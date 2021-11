Locutor Yunior Morales: "Es más elegante caminar con una flor que los actos de repudio"

El locutor cubano Yunior Morales condenó los actos de repudio que se están efectuando en la Isla contra activistas políticos y personas que han reclamado su derecho a manifestarse pacíficamente en las calles, a propósito de la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre.

Yunior bromeó con una supuesta llamada telefónica al Consejo de Estado, para expresar su rechazo a los mítines organizados por el gobierno contra miembros de la sociedad civil, actos que consideró una violación y un abuso.

"Me parece más elegante caminar con una flor que un acto de repudio", subrayó.

El locutor de la radio y televisión, quien reside en el municipio Cerro, en La Habana, señaló que estos mítines son un escándalo y un abuso contra hombres, mujeres y niños.

"¿Qué ejemplo estamos dando a las nuevas generaciones, a las actuales y a las futuras, con esa violencia? Eso no es elegante, no es educado, me parece primitivo", aseguró.

Con ironía, Yunior preguntó si no le van a hacer un acto de repudio a él, y anunció que si eso pasa lo tomará con carácter deportivo, pondrá música y empezará a bailar.

"Los niños están viendo esa violencia, por Dios. (...) Esa imagen de actos de repudio, de maltrato. Buscar un transporte para llevar a gente a que le meta un escándalo a alguien porque opinó diferente, por favor, o por lo que sea. Así no se arreglan las cosas", sentenció.

Otras figuras del arte y la intelectualidad cubana han mostrado su repulsa a los actos de repudio promovidos y organizados por la dictadura.

"Da mucha vergüenza volver a oír 'abajo la gusanera', 'que se vayan', y otras frases del horror que dividieron a las familias cubanas, que fracturaron para siempre a este país, que dividieron para siempre a Cuba", afirmó el periodista Michel Hernández.

También el prestigioso compositor y director de orquesta Leo Brouwer mostró su apoyo a la marcha del 15 de noviembre y a todos los cubanos que piden un cambio en su país.

"Por ese derecho de expresión con que cada humano nace. Por una vez que se vive hay que hacerlo con dignidad y decoro, sin manipulación, sin odio y mucho menos enfrentándose entre sí mismos", sostuvo.

En los últimos días han ocurrido al menos 168 incidentes de violencia política contra la sociedad civil en Cuba, según registros de la organización defensora de derechos humanos Cubalex.

Desapariciones, detenciones arbitrarias, actos de repudio, cortes del servicio de Internet, operativos policiales de vigilancia y arrestos domiciliarios han sido denunciados por los miembros y moderadores del grupo Archipiélago, gestor de la marcha del 15N, así como por activistas, artistas, periodistas independientes, opositores y ex presos políticos.