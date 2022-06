Cuba se siente, no se sueña; y siempre encanta porque no envejece

José Heredia, patriota cubano Foto © Cortesía del entrevistado

José Richard Heredia (Santiago de Cuba, 1936). No le gusta que lo llamen combatiente, sino patriota; pese a ello, fue dirigente estudiantil del M-26-7, militó en las juventudes del Partido Auténtico, integró el II Frente Oriental "Frank País"; se distanció de la revolución castrista por su desviación hacia el comunismo, cumplió diez años de cárcel y vive en Estados Unidos desde 1972; tras salir de prisión.

Alejado de todo dogma; tiene una mirada inteligente acerca de Cuba y su tragedia y opinión propia sobre Vilma Espín, Frank País, Raúl Castro, José Joaquín Méndez Cominches o Marcelo Fernández Font; y de los acontecimientos que le tocó vivir.

CiberCuba lo contactó con motivo del 50 aniversario de la muerte de Pedro Luis Boitel y, contó tanto y tan bueno, que dividimos la entrevista en dos entregas; esta primera parte con la actualidad sobre Cuba y Estados Unidos y la segunda entrega, que publicaremos este jueves, con elementos históricos y juicios sobre los personajes que conoció.

Reacio a las fotos desde 1956; cuando un chivatazo lo obligó al clandestinaje, al principio se resistió un poco, pero acabó mandando la que ilustra esta nota desbordada de cubanía, pragmatismo y coherencia.

La represión es ya una seña de identidad del castrismo y el 11J estrenó a los militares en la violencia contra el pueblo; ¿cuál es su valoración sobre los acontecimientos del verano pasado?

Díaz-Canel cometió el mismo error que Fulgencio Batista, cuando ordenó reprimir al pueblo de Cuba. La orden de combate dada por el presidente contra el pueblo; es el mismo error de los batistianos; cuando Tabernilla dijo aquello de "candela al jarro, hasta que suelte el fondo" y la tiranía cayó antes de los dos años siguientes.

El escenario represivo en Cuba ha provocado que la administración Biden no invite a La Habana a la Cumbre de las Américas, que se celebra en Los Ángeles y críticas de Naciones Unidas, la OEA y países democráticos; ¿cómo concibe usted las relaciones bilaterales?

Los cubanos tenemos que identificarnos con la mentalidad norteamericana; ellos piensan y actúan a largo plazo. Los raseros que emplean son extremadamente racionales, desapasionados y prácticos, velando por los intereses de su nación; por encima de valores regionales y de otros países.

Desde el principio, los norteamericanos se dieron cuenta que la historia les dio la oportunidad de ocupar el vacío de poder dejado por una España que llegó a ser imperial, pero no tuvo las condiciones, para mantener tan vasto imperio.

Los norteamericanos saben que son un imperio no declarado oficialmente, si se manifestaran como tal, ofenderían a un mundo que -todavía- no se ha percatado que, hace mucho tiempo, dejaron de ser una referencia en América.

Pensar en clave de futuro, es lo correcto y lo que distingue a la política estadounidense de otras; incluso de aquellos que creyeron o creen que los norteamericanos son tontos; cuando saben que tienen garantizado seguir siendo protagonista en el área y en el mundo sobre futuro. Los latinos fueron sometidos por europeos; pero los sajones que saltaron el Atlántico se adueñaron del futuro y creo que siguen esa ruta.

Los cubanos somos de mentalidad divergente; ellos no, el pragmatismo rehúye la variante inesperada; no la entienden, pero son fieles cuando deciden ser tu amigo. Siempre serán comerciantes y en espera de la oportunidad para negociar con los enemigos; a los que consideran otros comerciantes, a quienes es posible ganarle en la negociación y, además, tienen mucha paciencia.

¿Cómo ha sido su vida de exiliado en Estados Unidos?

He conocido un mundo al que nunca pensé que llegaría. Siempre pensé que no llegaría al año 2 000, pero todavía estoy aquí. Esta es una gran nación con un gran pueblo. Conocí a los americanos, fueron ellos los que me dieron trabajo, sin conocerme y en medio de la recesión de 1972; con ellos aprendí muchas cosas, la más importante: Nunca sentiré como un norteamericano porque los patrones mentales son diferentes. Y yo soy cubano desde que nací hasta que me muera.

¿Cómo es la Cuba con la que usted sueña?

Yo no sueño una Cuba; Cuba es una sola que espera a que la descubramos; Colón llegó a Cuba, pero no descubrió a América.

Cuba está en el alma, se siente no se sueña. Igual que la belleza, no se ve, se siente.

Las generaciones que ahora crecen, los pinos nuevos que describió Martí son los que están haciendo el bosquejo de la Cuba que sienten, la que le darán a sus hijos y nosotros yaceremos con la paz de que Cuba nunca muere; a pesar del intento de muchos. Cuba es diferente, no envejece, siempre encanta y la veo como a la novia del cantar de los cantares.