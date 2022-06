Prensa oficialista carga contra madre Amelia Calzadilla: "Es un ejemplo de manual de lo que se llama gestión de la irritación"

Amelia Calzadilla Foto © Facebook (Impactosdesde el Corazón)

La prensa oficialista arremetió este sábado contra la madre cubana Amelia Calzadilla, a quien calificó de "un ejemplo de manual de lo que se llama gestión de la irritación".

El portal Cubadebate intentó desacreditar un video de la mujer, quien es madre de tres hijas, que se hizo viral en Facebook el pasado jueves por su vehemente denuncia de la escasez en el país, los problemas para conseguir alimentos y sus fuertes críticas al gobierno.

"El vídeo viral de Amelia es un ejemplo de manual de lo que se llama gestión de la irritación", señala el medio gubernamental y luego argumenta: "Se toma un contexto concreto (la escasez, unido a la inflación), se le hiperboliza en sus aspectos negativos, dramatizando sus consecuencias (los hijos no tienen merienda), se hace blanco en un aspecto concreto que sea sensible y fácil de entender, pero que sirva de símbolo (la cuenta de la luz), se enfoca en quien se quiere hacer culpable (el Gobierno)", señala el artículo, firmado por el periodista Ernesto Estévez.

El articulista acusa a la mujer logra personalizar al Gobierno culpando a los ministros y al gobernante Miguel Díaz-Canel de la crisis; y "desfigura esos culpables" al llamarlos "gordos, panzones, vive bien". "Se hace implícito que no dan soluciones porque no quieren, y entonces se lanza como única solución la acción que quieren promover (vender al país, salir a las calles)", refiere.

Aunque el vocero del régimen no niega las evidentes dificultades de la vida en la isla, retoma el camino del gobierno cubano ante cualquier crítica de la población, que es la criminalización de la protesta.

Asegura que la joven Amelia Calzadilla "trata de usar ese contexto para exacerbar la irritación, manipularte e inducirte a una respuesta emocional que no es solución, pero sirve a sus propósitos".

Asimismo, Cubadebate apela al viejo discurso cubano de "no rendirse ante las dificultades", sin mencionar decenas de videos de madres cubanas que salieron en defensa de Calzadilla y aseguraron que ellas están en su mismo estado de desesperación.

Cubadebate no es el único medio oficialista en iniciar una campaña de descrédito contra la mujer, que en su directa pidió a los gobernantes cubanos dejar el país porque la gente "ya no aguanta más".

En redes sociales perfiles falsos presuntamente manejados por subordinados del régimen han intentado desprestigiar a la joven cuestionando su modo de vida, y hasta revelando información que solo podrían ofrecer instituciones estatales como Etecsa o el Banco Central de Cuba.

Asimismo, el la cuenta del vocero gubernamental conocido como "Guerrero Cubano" anunció un programa especial dedicado a Calzadilla para este domingo, donde promete presentar "las pruebas" contra la joven.

En un post posterior este polémico vocero intentó cuestionar la vida privada de la mujer, con la cual pretende desmentir que la situación del país es crítica para miles de madres y sus niños. La campaña del gobierno cubano contra Calzadilla también pretende contener el apoyo masivo que ha generado en redes sociales su denuncia, según las respuestas de algunos cubanos en el post del Guerrero Cubano en Facebook.

Esta campaña gubernamental de descrédito que se cierne sobre esta traductora radicada en el municipio habanero de El Cerro es un mecanismo del gobierno de Cuba para contener la disidencia. Activistas y opositores han sido blanco frecuente de esta artimaña.

Sin embargo, las acusaciones contra Calzadilla contrastan con el testimonio de otras mujeres y hombres que el viernes postearon en sus redes mensajes de apoyo y solidaridad con la joven.

Muchas afirmaron que no paraban de llorar porque están atravesando los mismos problemas que esta describe para alimentar a sus hijos, enfrentan dificultades para pagar elevadas tarifas eléctricas, y algunas no tienen medicinas ni viviendas dignas para vivir.

Gisset, de 26 años y con tres niños, afirma por su parte que no tiene un lugar seguro para vivir, su cama se moja cuando llueve porque su techo está en mal estado.

En un video posteado en Facebook Gisset también le habló al gobierno cubano: "Mis hijos no tienen donde vivir, mi casa está en peligro de derrumbe y el gobierno de Regla se desentendió de mi situación, dijeron que no hay recursos para ayudarme", expresó.

"No tengo medicamentos, no tengo comida, no tengo meriendas para llevarlos a la escuela, no tengo nada. No puedo comprarle la ropa que le gusta, ni los zapatos, no puedo darle los gustos que se merecen como niños", dijo entre el llanto desesperado de su bebé.

Grethel Mustelier, otra madre, posteó un video en el que afirma tiene una bebé de un mes de nacida y no tienen dónde vivir. A pesar de ello el gobierno la está desalojando de un local que ocupó ilegalmente. "Mi condición de vida no es la de una persona. Yo vivo como los animales", expresó.