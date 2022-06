Madres y padres cubanos reaccionan a video de Amelia Calzadilla: "El sentir de ella es el sentir mío"

Decenas de madres y padres cubanos dijeron sentirse identificados con el video de la joven Amelia Calzadilla, una madre de tres niñas que estalló en redes sociales porque sus hijos no tienen qué comer y la situación del país se le hace insostenible.

La víspera el video de Calzadilla se volvió viral en Facebook luego de que esta denunciara que sus hijas no tienen alimentos, ni ropa, ni juguetes, y acusara a Díaz-Canel y sus ministros de llevar una vida de comodidades a costa del sacrificio del pueblo.

Yesenia, una cubana en una situación similar, aseguró que tras ver el material y el estado de desesperación de la mujer pasó la noche llorando. "He visto el video de Amelia. Tengo dos hijos, me he pasado la noche entera llorando, porque el sentir de ella es el sentir mío, me siento identificada con ella", expresó en un video publicado por la periodista Claudia Padrón Cueto en la plataforma de internet.

Gisset, de 26 años y con tres niños, afirma por su parte que no tiene un lugar seguro para vivir, su cama se moja cuando llueve porque su techo está en mal estado.

En un video posteado en Facebook Gisset también le habló al gobierno cubano: "Mis hijos no tienen donde vivir, mi casa está en peligro de derrumbe y el gobierno de Regla se desentendió de mi situación, dijeron que no hay recursos para ayudarme", expresó.

"No tengo medicamentos, no tengo comida, no tengo meriendas para llevarlos a la escuela, no tengo nada. No puedo comprarle la ropa que le gusta, ni los zapatos, no puedo darle los gustos que se merecen como niños", dijo entre el llanto desesperado de un bebé.

Grethel Mustelier, por su parte, también posteó un video en el que afirma que tiene una hija de un mes de nacida y no tiene donde vivir. A pesar de ello el gobierno la está desalojando de un local que ocupó. "Mi condición de vida no es la de una persona. Yo vivo como los animales", expresó.

Otra madre identificada en Facebook como Dania comentó en el video original que "me han sacado las lágrimas tus palabras porque también me siento como tú. Hasta cuándo. Ya esto no tiene pies ni cabeza", señaló.

Yuleidis Zayas expresó que la joven tiene "toda la razón... yo también soy madre de dos niños y estoy pasando trabajo también para su alimentación y demás... no es fácil", lamentó.

Ling Hong explica que "es desesperante la situación, y uno tiene que morderse la lengua para no soltar un disparate, pero es muy difícil lo que estamos viviendo", mientras otra joven habanera pide a las madres en igual situación unirse para resolver el problema de Cuba de una vez por todas: "Tenemos que unirnos TODAS!!!! Todas....!!!!!! Pueblo de Cuba! Madre cubana. Hasta cuánto más vamos a aguantar!!!! Vamos a unirnos!!", subrayó.

"Tienes toda la razón yo también tengo 3 niños y tengo que hacer milagros para muchas cosas nunca me han dado una ayuda ni nada", "He llorado tanto que aún no puedo parar, me identifico con cada una de tus palabras, mis respetos", fueron otros comentarios en una red social donde se han hecho virales las palabras de Calzadilla, quien en medio de la desesperación lanzó fuertes críticas al gobierno, cuyos dirigentes viven al margen de la pobreza que afecta al resto de la población.

No solo las mujeres se han sentido identificadas con la situación de esta madre cubana, muchos padres han alzado su voz para decir que ya no pueden más, que no saben cómo alimentar a sus hijos, y que no quieren más "continuidad".

"¿Continuidad de qué? ¿De miseria, de hambre?", se preguntó Harold, padre de una niña de seis años.

En un video posteado en Facebook el hombre afirma que no son solo las madres "somos los padres también, los ciudadanos de este país, que tenemos el mismo derecho (a una vida digna) y no tenemos nada, que nos pasamos el día luchando para ponerle un plato de comida a nuestros hijos".

Asegura que debió llevarle el almuerzo a su hija a la escuela porque allí no dan plato fuerte, ni meriendas.

La grabación de Calzadilla, de poco más de ocho minutos, fue compartida por CiberCuba, donde en menos de 24 horas generó miles de comentarios de solidaridad y admiración por la valentía de la joven.

"Mis respetos", dijo la influencer Yessy World.

El humorista Boncó Quiñongo afirmó que el caso de esta joven es para admirar y solidarizarse con ella, y recalcó que su historia es la misma que ha vivido el pueblo cubano año tras año.

"La verdad es una sola, lo que hay es que tener valor y paciencia para defenderla. (...) Y siempre se ha maquillado con manipulación, tergiversación, hipocresía, chantaje y una oportuna ola migratoria cuando la caldera empieza a explotar porque la resignación de agota y comienza la protesta", dijo.

Por su parte, el cantante Leoni Torres compartió en su muro de Facebook el video, y expresó que siente un gran dolor al "ver cómo las madres y padres de mi amada Cuba siguen pasando por esto. Esta muchacha para llegar hasta aquí es porque ¡ya no aguanta más!", aseguró.

También el rapero Yotuel Romero difundió en su cuenta de Instagram el video de Amelia: "Esta es la verdadera realidad de nuestra Cuba. Llora mi pueblo y siento yo su voz", expresó.

Amelia Calzadilla vive en el municipio Cerro, en La Habana, y es traductora. En su declaración, exigió a la cúpula del poder en Cuba hacer bien su trabajo o "vender el país", porque los cubanos ya no aguantan más, aseguró.