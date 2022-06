Harryson y Srta Dayana estrenan remix de “El Lunarcito”

Harryson y Srta Dayana Foto © Instagram / Harryson y Srta Dayana

Srta Dayana vuelve a las plataformas digitales, pero esta vez en colaboración con Harryson, para hacer sonar el tema “El Lunarcito”.

En su cuenta en Instagram la cantante cubana anunció el estreno del tema: “Ya salió ‘Lunarcito’ (remix). Harryson esta vez con Srta Dayana”.

“A dormir temprano que mañana hay escuela. Mañana a las 5 de la tarde por mi canal de YouTube”, escribió también el reguetonero en la red social un día antes del estreno.

En Instagram Srta Dayana invitó a todas las mujeres a cantar una parte del estribillo del tema: “Todas las mujeres diciendo: Ay qué rico tó esooooo!!!”.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron: “Duro no, durísimo este tema”; “Promete este remix”; “Hay que escucharlo”; “Qué rico todo eso, me encantó el remix”.

Otros comentarios en YouTube aseguran que esta colaboración entre Harryson y Srta Dayana es lo que estaban esperando: “De verdad que la persona que pega todas las canciones y las estaciones con tus temas esa eres tú Srta. Dayana”; “Ahora sí se calentó esto ‘Lunarcito’ con Dayana, felicitaciones a ambos son unos duros”; “Baff de todos los remix el mejor”; “Ahora con la reina hermosa me gusta más. Me encanta que los reguetoneros cubanos se unan”.

Harryson estrenó “El Lunarcito” en diciembre de 2021 y el tema ya tiene más de dos millones de reproducciones en YouTube.

El remix junto a Srta Dayana es el segundo que el reguetonero hace de la canción, pues con anterioridad se unió a El Taiger para hacerla sonar.

Luego de dar a luz a su pequeña Victoria, Srta Dayana no hizo esperar mucho a sus fans y ya está de vuelta.

A inicios de mayo lanzó el videoclip de la canción “Mi bendición”, un lindo tema que dedicó a su hija.

Por su parte, el reguetonero Harryson continúa pegando sus canciones. El pasado año, un baile con el tema “A mí qué me importa” se volvió viral en TikTok.

Hasta Randy Malcom compartió un video en la red social bailando a ritmo del estribillo junto a sus amigos.

