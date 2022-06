Empresarios de Estados Unidos buscan vender pescado y productos agrícolas a Cuba

Empresarios de Maine, Estados Unidos, vinculados a la pesca y la agricultura, viajaron a Cuba para buscar fórmulas de comercio con la isla.

National Fisherman indicó que los productores agrícolas y pesqueros de Maine se reunieron con funcionarios del Ministerio de Agricultura cubano (Minag) con el objetivo de impulsar la exportación de productos a Cuba.

Empresarios estadounidenses en La Habana / National Fisherman

Doyle Marchant, presidente de Cedar Spring Agricultural Co., estuvo al frente del grupo estadounidense. La visita tuvo lugar en mayo, coincidiendo con el momento en que el presidente Joe Biden declaró un cambio en la política de Estados Unidos hacia la isla.

"Era importante para los cultivadores y productores actuar en esta invitación única para que Maine construya una fuente confiable de productos y comience la normalización de las relaciones entre los dos países", dijo Marchant y abogó por fomentar la confianza mutua entre ambos gobiernos a partir de impulsar las relaciones económicas.

Entre las empresas de Maine que podrían vender alimentos a Cuba están algunas dedicadas a la comercialización de pescado congelado. Introducirían una especie llamada Cape Shark, que aseguran es una fuente de proteína rica y económica.

"La parte pesquera de la delegación se formó para presentar al tiburón del Cabo como un pez potencial alto en proteínas y de bajo costo para Cuba. El desarrollo de esta especie para la exportación expande la pesquería para los pescadores costeros, procesadores e instalaciones de almacenamiento en frío de Maine. El Cape Shark se puede enviar como lomos procesados ​​o como pescado entero mínimamente procesado para proporcionar alimentos y permitir el procesamiento de los subproductos en Cuba en fertilizantes para cultivos", dijo Marchant.

Además, confirmaron su interés en vender alimentos a la isla los productores de manzanas, papas y hortalizas de Maine. Dejaron semillas a funcionarios del MINAG a fin de contribuir a que Cuba tenga un sistema agrícola más autosuficiente.

El encuentro entre productores estadounidenses y el Minag podría repetirse con una delegación ampliada en cita prevista para octubre en La Habana que incluirá representantes de las industrias de productos forestales y productos médicos para la ganadería.

En la estancia de los empresarios de Maine en La Habana hubo un intercambio con Carlos Fernández de Cossio, viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.

Otros miembros de la delegación estadounidense fueron, Joshua Miller, gerente de Johnny's Selected Seeds; Suzannah Raber, gerente de ventas y operaciones, New England Fish Co.; Angelo Ciocco, presidente de Nova Seafood; Robert Odlin, propietario, Odlin Family Seafood/ Sea Method Fertilizer; Stephanie Cheney Marchant, vicepresidenta de Cedar Spring Agricultural Co., en representación de Ricker Hill Farms.

El gobierno cubano desplegó un grupo de medidas económicas a inicio del 2021 que dispararon la inflación en el país y elevaron el costo de los alimentos y de todo tipo de insumo a cifras sin precedentes.

El pueblo cubano sufre una aguda crisis económica y política que derivó en un estallido social el 11 de julio del 2021 cuando miles de personas salieron a protestar a las calles para exigir un cambio hacia la democracia, el fin de la precariedad y la libertad.

El gobierno estadounidense presentó un grupo de medidas en mayo que favorecen una vez más el deshielo en las relaciones entre ambos países, pero la decisión es muy criticada por sectores del exilio cubano que consideran que relajar las relaciones con Cuba solo terminará oxigenando al régimen.