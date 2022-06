Madre cubana a Díaz-Canel: "Hasta cuándo es el descaro"

Una madre cubana que asegura no poder más con la escasez y los apagones, lanzó fuertes cuestionamientos sobre la situación del país al gobernante Miguel Díaz-Canel, a quien le preguntó "¿hasta cuándo es el descaro?".

"Soy una madre de tres hijos y mejor que nosotras las madres no sabe nadie en la situación que está nuestro país. Lo que quiero es saber el por qué de la mariconá de este gobierno con nuestra gente", expresó en un post de Facebook la mujer, identificada en la red social como 'La Fiti Pino', administradora de Sistemas Informáticos.

Cuenta que no puede comprarle a sus hijos confituras ni alimentos porque a nadie le alcanza el dinero en la isla, a excepción de la clase gobernante.

"Por qué cuando mis tres inocentes se comen el pan asqueroso que le dan en la bodega en el desayuno y solo, porque mamá no tiene siempre algo que echarle (...) a los de usted no les falta nada", inquirió.

Post de madre cubana en Facebook. Captura.

Dice que en su situación no puede pasarse el día haciendo colas para adquirir artículos de primera necesidad, y protestó por los apagones de más de ocho horas que obligan a sus hijos a dormir en un portal donde "se los comen los mosquitos y lloran porque no pueden dormir".

"Al otro día tienen que ir para la escuela", afirma la mujer, que también se queja de que en muchos hogares cubanos los medios para cocinar son eléctricos. "Para colmo todos lo de nuestras casas es electrónico y entonces saca la conclusión con qué cocino?", preguntó indignada.

"Lo que quiero es saber, querido presidente improvisado, hasta cuándo es el descaro agudo de todos ustedes, porque a ustedes no les importa el pueblo, lo único que les importa es saquear al pueblo y llenarse los bolsillos y las barrigas a costilla del sufrimiento del pueblo", aseguró.

Al final de su mensaje afirmó que el país se ha convertido en un campo de concentración donde "Díaz-Canel es Hitler".

La joven pidió a los cubanos no quedarse más callados, a pesar de "las consecuencias" de poder "ir hasta presos"; y asegura que "yo no puedo más y ver a mis hijos con tanta carencia es lo q me ha hecho decir algunas verdades", subrayó.

"Nadie de afuera va a venir a solucionar nuestros problemas, somos nosotros juntos para acabar con tanta mierda y tanto sufrimiento. Necesitamos que esto cambie y si no somos nosotros los que defendamos nuestros derechos, quién lo va a hacer", afirmó. "Nosotros no somos animales, somos personas y merecemos vivir como lo que somos, PERSONAS", comentó.

Otra madre cubana reaccionó a la publicación y aseguró que se está "volviendo loca con el tema de las meriendas para la escuela y las de la tarde, sin hablar de la comida ni de los zapatos que he tenido que mandar a arreglar un montón de veces porque no tengo 10.000 pesos para unos nuevos".

Recientemente la denuncia de la madre Amelia Calzadilla se hizo viral en redes sociales luego de que esta denunciara las dificultades que pasan las mujeres para alimentar a sus hijos en Cuba.

A su denuncia sobrevino una campaña de descrédito por parte del gobierno cubano, que reaccionó ante la avalancha de madres que salieron en defensa de la joven y aseguraron que estaban pasando la misma situación.

También trascendió el reclamo de una abuela cubana contra la mala gestión del gobierno comunista, y donde aseguró que la situación de crisis en el país no aguanta más.

"Tengo tres nietos. Dime... ¿Cómo lo hago mi socio? No hay comida. Donde me tocó comprar a mí, no me toca más el pollo hasta que no compre el 90% de la población, es decir, hasta agosto, según tú y tus inventos. Esto no da más", expresó P González en Facebook.

El martes Yohisis Águila, una joven madre cubana residente en la provincia de Cienfuegos, fue presuntamente desalojada junto a sus tres hijos pequeños de un consultorio médico que ocupó por falta de vivienda donde vivir.

En ese contexto, los apagones en la isla se prolongan por hasta 12 horas, lo que ha provocado, incluso, una fuerte protesta de estudiantes en la Universidad de Camagüey. Múltiples videos compartidos en redes sociales mostraron a varias decenas de estudiantes agrupados en diferentes zonas de la institución demandando el restablecimiento de los servicios.

El gobierno, sin embargo, informó que los apagones en la isla se extenderán por al menos 13 días más, debido a la salida del Sistema Electroenergético Nacional de varias unidades de generación.