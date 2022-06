Piden ayuda para reconocido cargabates de Industriales jubilado

Antonio Pérez, Ito Foto © Peña José Modesto Darcourt / Facebook

Amantes del béisbol cubano han lanzado una petición de ayuda en las redes sociales para Antonio Pérez "Ito", un reconocido cargabates de Industriales que tras su jubilación enfrenta serios problemas de salud y de vivienda.

Un familiar del anciano compartió un mensaje en el muro de Facebook de la peña deportiva José Modesto Darcourt, en la que recuerda que Ito estuvo más de 20 años ligado al deporte en la capital, como el cargabate de Industriales, de Metropolitano y del equipo Cuba en el juego contra Orioles.

"Ha sufrido de enfermedades, las cuales lo tienen inválido, con un corazón débil, una esposa también enferma, y con una vivienda que ya no es digna. El señor lucha, no por ver a los Azules ganar, sino por tener un techo seguro, una vivienda digna, y no la pide como gloria del deporte que es, sino como persona, como cubano", relató Carlos Armando Alvarado.

Foto: Captura de Facebook / Peña José Modesto Darcourt

El denunciante aclaró que Antonio pidió a las autoridades un subsidio para reparar su vivienda, pero su gestión no tuvo éxito, y teme que el anciano muera por "la tristeza de ver como el respeto que gano por años se ha perdido".

"Anglada, Pacheco, Kendrys Morales, Orlando Hernández, entre otras figuras universales del béisbol confiaron en su trabajo. Inmortalizó su persona, en las arenas del Latino, del Changa y de Cuba, su peculiar caminar. Su disciplina y su entrega como hombre fueron su sello, miles de guantes pasaron por sus manos, miles de ordenes secretas a los bateadores le toco asumir, y millones de consejos le toco decir a los más jóvenes", detalló.

Ahora, tras una vida dedicada al deporte nacional, ese hombre "lleno de historia" y que también puede catalogarse como una figura importante del deporte cubano, "tiene su tiempo contado", según Alvarado.

"Ojalá que no sea el techo de su casa el que le dé el último out", concluyó su mensaje.

El periodista Yasel Porto, del portal Swing Completo, precisó que Ito reside en el pueblo de Campo Florido, en Habana del Este.

"Está claro que un cargabates no es más importante que los jugadores y la dirección de un equipo, pero muchas veces se es injusto con estas personas que también son parte notable del juego. Y si se trata de alguien con tantos años dedicados al béisbol se hace más destacado su papel", recalcó Porto.

El reportero subrayó que lo esencial es buscar la forma de ayudar a Ito por las vías oficiales y sumar contribuciones de personas.

"Los interesados pueden escribirle directamente a la peña José Modesto Darcourt en Facebook, o a través del número oficial de WhatsApp de la misma (+535 5814603)", agregó.

El caso de Ito se suma a otros de jubilados cubanos, que después de haber dedicado su vida a trabajar, viven sus últimos años sumidos en el abandono y el olvido.

A principios de mes se conoció la historia del reconocido director de arte Luis Lacosta, quien luego de participado como escenógrafo en más de 80 largometrajes y más de 100 documentales y cortos de ficción, atraviesa una situación de penuria que le impide habitar su casa en condiciones dignas.

"Nunca pensé llegar a este punto de la desesperación, como muchos saben en unos días cumpliré 80 años al igual que mi esposa discapacitada por una dolorosa enfermedad, ambos estamos jubilados con la desventajosa jubilación de ambos", dijo.

"Llevo más de dos años tratando de arreglar la cubierta de mi casa, la cual se encuentra en mal estado sin lograrlo con mis pocos ahorros. La situación es que las filtraciones inciden sobre las camas, la mesa de la computadora… los libros y todos los archivos que considero de gran valor patrimonial...", describió Lacosta en su llamado de auxilio a las autoridades del sector de la cultura.