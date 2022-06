Famosos cubanos llenan las redes con mensajes de amor para los padres

Ya está aquí el tercer domingo de junio, el día del calendario dedicado a los padres en buena parte del mundo, incluida Cuba y muchos famosos han demostrado con sus mensajes en redes sociales lo importante que es esta jornada para ellos.

“Por algo los escogí para que sean los padres de MI VIDA. Me falta mi abuelo, que siempre está conmigo. ¡Feliz día a todos los padres maravillosos que existen en este mundo!”, escribió la actriz Claudia Valdés en su perfil de Instagram donde compartió fotos de su papá y de su esposo, el también actor y humorista Alexis Valdés.

Captura de Instagram/ Claudia Valdés

El realizador audiovisual Asiel Babastro tampoco dejó pasar la oportunidad para congratular a los padres de su familia a quienes tiene presente en todo momento, a pesar de las distancias. “Con mi continente en el pecho, mi África. No puede ser más feliz este día. Ojalá y se puedan dar pronto los abrazos pendientes. Felicidades a todos los padres, al mío, a mis hermanos de sangre y vida. Que la magia conspire para que cada hijo tenga el amor que merece y que el mundo sea un lugar mejor. 'Solo con el corazón se puede ver bien'. A los que no están físicamente también los abrazo, nunca mi amor fue físico, ni el de ellos”, afirmó.

Uno de los mensajes más sentidos fue el de Brayan Álvarez, hijo del desaparecido músico cubano Adalberto Álvarez. “El mejor padre del universo !!! Felicidades hasta el cielo Pipo”, dijo el joven artista que compartió además una foto de su niñez, en brazos de su padre.

Captura de Facebook/ Adalberto Álvarez y su Son

Camila Arteche

“Te amo padre. Sé que tu magia y tu luz me acompañan en cada uno de mis presentes. Ayer te dediqué mi función en el teatro y sentí que estabas en primera fila aplaudiéndome, riéndote entre sollozos como cada vez que me veías actuar. Sigues siendo un gran maestro, estoy muy orgullosa de haberte elegido y que me hayas aceptado. Feliz día también a mis abuelos, donde quiera que estén, a ti, mi otro padre Roberto Ferrer, a mis tíos, a todos los padres de mi familia de sangre y a los de por acá, mi familia de Instagram”.

Por su parte, Willy CHirino compartió en sus redes el clip que grabó junto a Leoni Torres dedicado a los padres. "Dedicado a todos los padres del mundo, especialmente al mío quien fue la inspiración para este tema...Gracias Leoni Torres por poner tu inconfundible voz en la creación de la grabación y el video".

Lieter Ledesma

“Mi mayor y más preciado regalo por el día de los padres”, escribió el actor junto a una foto de su hija, con quien se logró reunir en Estados Unidos a finales de 2021.

Omar Franco

“Felicidades a todos los padres en nuestro día”.

Captura de Facebook/ Omar Franco

El Micha

El reguetonero también vivió hace poco el reencuentro con su familia en Miami, por lo que este día la celebración tiene un carácter aún más especial. “Feliz día a todos los padres del mundo de todo corazón. Orgulloso, yo mismo me felicito, cuando se trata de tu familia no te des por vencido, si se puede, cuenta contigo papá”.

Maka Rivero Veloz

“Gordo de mi corazón, feliz día papá”, escribió la actriz en el caption de una preciosa foto junto a su padre, el poeta y periodista cubano Raúl Rivero.

Descemer Bueno

“Feliz día a todos los padres!! Gracias a mis hijos por haberme escogido. No conozco mejor premio en esta vida”.

La Diosa de Cuba

“Hoy día de los padres quiero felicitar al mío que está en El cielo mirándome y dándome todas las bendiciones de este mundo , ese mismo que te pidio, Re,y antes de partir que me cuidaras. Pues yo y mi padre esta vez queremos felicitarte Rey porque no solo me cuidas a mí, también a tu hijita y te has convertido en un padre para mi hijo Axel y esas cosas todos los hombres no las saben hacer, te deseamos todas las bendiciones de este mundo, tu hija Reychel, tu hijo Axel, mi Padre que está en El cielo, Rafael y yo tu esposa que te ama con locura.Felicidades Papá y a todos los Padres que lean este Post”.

Ulises Toirac

“El Día de los Padres tiene muchas acepciones. Yo, como que no tengo hijos pero sobrinos a los que adoro (y sé que es recíproco) y ahijados por los que doy la vida (y sé que la dan por mí), me siento super completo. Pero además me siento padre de mis mascotas”, afirmó el humorista en una publicación de Facebook donde relató la historia de una de sus perritas.

Captura de Facebook/ Ulises Toirac

El Taiger

El reguetonero quiso congratular a su mamá, quien también asumió el rol de la figura paterna en el hogar. “Felicidades a los padres del mundo , la mía era mamá y papá, había que felicitarla doble”, afirmó.

Yory Gómez

“Feliz día de los padres a todos mis seguidores y a los hombres de nuestra familia. A Mi padre por enseñarme tantos valores y a ser una mujer fuerte e independiente. A Osamu Menéndez, que me dio el regalo más hermoso del mundo, nuestro hijo Oliver, a mi suegro Pablo Menéndez, por ser un abuelo especial y a Lester Campa Melo, por ese hermoso día el las Terrazas y esa atención de lujo. Si vas a las Terrazas tienes que pasar por su taller, es un lugar maravilloso y mágico”.

Captura de Instagram/ Yory Gómez

Tahimí Alvariño

“Feliz día de los Padres!!!!”

Randy Malcom

“Gracias papá por darme la vida y así poder celebrar lo maravilloso de ser padre junto a mis hijos. Feliz día de los padres”.

Leoni Torres

“Vivo orgulloso y agradecido. Felicidades a todos los padres”.

Gloria Estefan

“Feliz Día De Los Padres, mi amor! Emilio Estefan. Gracias por estar aquí con nosotros cada día de nuestras vidas con tu calidez, humor, consistencia y amor incondicional! Te quiero mucho!”.

Vivir del Cuento

Los humoristas del espacio más popular de la televisión cubana compartieron un divertidísimo video en el que felicitan a todos los padres y en el que anuncian una excelente noticia: “El 4 de julio comienzan los nuevos capítulos de Vivir del cuento. FELICIDADES, PAPÁ‼️”.

