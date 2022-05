Emilio Estefan lanza primera bola en juego de los Marlins de Miami que celebró la herencia cubana

Emilio Estefan en juego de pelota de los Marlins de Miami Foto © Instagram/ Emilio Estefan

El productor musical cubano, Emilio Estefan lanzó la primera bola del juego entre los Marlins de Miami y los Mets de Nueva York, dedicado a celebrar la herencia cubana, parte fundamental de la historia de la franquicia del sur de Florida.

“¡Muy orgulloso de mi comunidad cubana y de celebrar nuestra herencia hispana! Una gran experiencia lanzar la primera bola del partido de los Marlins ayer y de poder, a través de On Your Feet y estos increíbles jóvenes de Miami Arts Studio, realzar nuestra cultura cubana e hispana en general. ¡Felicidades también al Dr. Miguel A. Balsera por el increíble trabajo que realiza con todos estos jóvenes!”, escribió Estefan en su cuenta oficial de Instagram.

El texto del empresario estuvo acompañado por un video en el que se puede apreciar el momento en el que entra al loan Depot Park vestido con una camiseta roja y blanca, con el número 20 en la espalda, en una alusión al aniversario de la República declarada oficialmente en Cuba en 1902.

En el estadio tuvo lugar también un espectáculo en el que el productor musical recibió la bola que lanzó al inicio del choque deportivo y donde se presentó un grupo de bailarines a ritmo del son cubano.

“Qué tarde tan increíble!!! Un honor lanzar la primera bola en el juego de los Marlins hoy!! Y que contento de recibir mi camisa oficial de Los Marlins con mi número de la suerte… #20. ¡¡Celebrando nuestra herencia hispana!! Y la independencia de CUBA desde el loan Depot Park”, agregó Estefan en otra publicación de la red social donde también compartió un clip en el que aparece firmando autógrafos entre los asistentes al encuentro de Grandes Ligas.

La propia franquicia subió otro audiovisual a su cuenta oficial de IG en la que agradeció la presencia del famoso productor musical en el terreno de pelota. “Celebrando la noche de la Herencia Cubana con Emilio Estefan y el elenco de ON YOUR FEET! the first national Broadway tour”, refiere el caption de la publicación.

Cientos de internautas han visualizado los tres videos y han dejado mensajes de felicitación al popular empresario y al equipo de la ciudad por propiciar un momento tan especial para los cubanos y cubanoamericanos que residen en Miami.

“Me ha llenado de orgullo ver cómo una institución deportiva tan grande dedica una noche a celebrar a Cuba y a los que hemos tenido que escapar de la isla, dejando un pedazo de nuestros corazones atrás”, afirmó un internauta.

“Música y pelota reunidas en un solo escenario!!! Qué maravilla disfrutar de esta oportunidad y de festejar nuestras raíces hispanas, nuestra identidad como cubanos, que no se borra a pesar de los años que llevamos en este gran país”, añadió otro usuario de la red social.

Desde hace algunos días los Marlins anunciaron el Día de la Herencia Cubana y la distribución de una parte de las ganancias a la Cuban American Bar Association (CABA), un grupo legal sin fines de lucro que, según reza su slogan, sirve a la comunidad para “mejorar la profesión legal a través de una mayor diversidad e igualdad de oportunidades en toda la Florida”.

Asimismo, la página de los Marlins en MLB.com informó que serían bienvenidos los aficionados que porten banderas y ciertos instrumentos musicales; se prohibirán, en cambio, “los instrumentos de viento y objetos de hacer ruido”.

Por su parte Estefan y su esposa, la popular cantante Gloria Estefan fueron homenajeados recientemente con la inauguración de un mural en la Pequeña Habana, cerca de otro que rinde homenaje a la incomparable salsera cubana Celia Cruz.

El artista local conocido como Disem305 fue el encargado de pintar el enorme mural, que representa a la pareja en la década de los ochenta, cuando se hicieron populares con temas como “Conga” y “Rhythm is Gonna Get You”.

La obra pictórica forma parte de una campaña de la Fundación sin ánimo de lucro Kcull Life que contrata a creadores de la zona para embellecer vecindarios históricos y enaltecer a líderes y personalidades cubanoamericanas.