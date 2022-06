Padre de joven soldado muerto en Servicio Militar cuestiona versión de autoridades cubanas dada a la familia

El padre del joven soldado muerto recientemente en una unidad de tanques en el municipio de Minas, en Camagüey, cuestionó la versión que le dieran las autoridades sobre el supuesto suicidio de su hijo en el Servicio Militar y expuso sus argumentos sobre por qué no creía en esas afirmaciones.

“En ningún momento se dio los dos tiros, a él lo mataron, y lo pusieron en ese lugar, porque quieren limpiar muchas cosas”, aseguró este sábado Noelvis Martínez Carrión, de 54 años, en un video que se compartió en la cuenta de Instagram de la plataforma Cubanos por el Mundo, en el que hizo una relación de las circunstancias en las que falleció su hijo, Elvis Martínez, de 18 años.

“El soldado de Minas, de la unidad de tanques, se suicidó, según la Seguridad [del Estado], la CIM [Contra Inteligencia Militar], Fiscalía Militar y el Estado cubano. Eso fue el día 11 [de junio], entró a la guardia cerca de la una de la tarde y lo encuentran con dos tiros en la cabeza de una AKM. Vivo y radico en Cruces de las Lajas, en Contramaestre, Santiago de Cuba, y mi hijo supuestamente se suicidó con dos tiros de una AK”, explicó Martínez Carrión.

También reveló que la Fiscalía Militar en Camagüey le dijo que en el arma no encontraron huellas, además de que le enseñaron una simulación por computadora, la que consideró como “el cuento y engaño más grandes para que se lo crea la familia, una familia que es muy unida”.

Afirmó que hacía esta denuncia al mundo para que se sepa “del terrorismo que se comete contra soldados, contra jóvenes en nuestro país, por lo que la mayoría de las familias en Cuba no debería mandar a sus hijos al ejército, por lo que yo hoy estoy sufrido, por tanto cuento que se me ha contado”.

Asimismo, señaló que el cuerpo de su hijo lo revisó la familia, “porque no tuve la oportunidad de estar en el entierro, por la distancia en donde vivo y a la hora en que se me da la noticia”, apuntó. “Mi hijo tenía laceraciones de golpes en todo el cuerpo y dos tiros, pero lo que más me molesta es que no hay huellas en el arma”.

Martínez Carrión sostiene que “en ningún momento él [Elvis] se dio los dos tiros, a él lo mataron, y lo pusieron en ese lugar, porque quieren limpiar muchas cosas. Yo pregunto, que si el se mata con dos tiros, cómo puede estar con la AK puesta debajo de la barbilla. También pregunto dónde está la sangre que debería estar en el lugar de los hechos, la sangre es líquida y ahí no había nada en lo que me enseñaron ellos”.

“Ahora me dicen que esa investigación puede durar de seis meses a un año, yo no aguanto más, esto tiene que conocerlo el mundo. Hay personas que tienen mucho conocimiento sobre esa arma. Yo digo, que al darse un tiro en la cabeza, la bala le saca todo los sesos con el primer tiro, y ¿cómo pudo darse el segundo tiro? ¿Cómo no pudo haber sangre en el lugar que él se da el tiro?”, cuestionó acerca de las circunstancia en las que supuestamente su hijo se quitó la vida.

El padre contó, además, que conversó con el jefe del pelotón de su hijo, quien le dijo que él había tenido una discusión con un oficial de grado Mayor en la unidad.

“Me han mentido mucho, están tapando muchas cosas, y la larga que están dando es lo que más molesta y cualquiera en el mundo, que sea padre o madre, que ayuden a sus hijos para que no pasen el ejército, porque ese es el descaro y la mier** más grande que existe en Cuba, porque obligan a la juventud, por eso se están revelando poco a poco”, comentó también en el video, que tiene una duración de unos nueve minutos.

“No tengo miedo de lo que me pase, tengo 54 años, pero temo por el único hijo que me queda”, concluyó en su denuncia.

Elvis Martínez, de 18 años y quien residía en Nuevitas, Camagüey, falleció el domingo anterior, según otros familiares y amigos, mientras cumplía el Servicio Militar en una unidad de tanques en el municipio Minas, en la citada provincia.

Aunque su muerte aún está bajo investigación, la versión oficial es que el joven se habría suicidado, disparándose a sí mismo con un fusil automático AKM.

No obstante, amigos y fuentes allegadas al fallecido desde un principio han cuestionado esa versión de los hechos.

“Cuando lo trajeron, estaba vestido de militar y la mamá no quería que lo enterraran con esa ropa. Cuando le quitó la ropa estaba lleno de moretones y quemaduras por fricción”, precisó a CiberCuba una fuente que pidió no ser identificada.

En redes sociales, numerosos amigos y conocidos del joven Elvis se mostraron consternados por su muerte, que suma una tragedia más al Servicio Militar General, un lastre que están obligados a padecer todos los jóvenes cubanos a partir de los 18 años.

En diciembre último, Carel Gutiérrez, de 18 años y residente en Guanajay, en la provincia de Artemisa, falleció por una presunta negligencia mientras cumplía el Servicio Militar en la unidad Los Jejenes, según denunció entonces el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), citando fuentes familiares.

En días recientes, un padre cubano que perdió a su hijo en el Servicio Militar exigió a Miguel Díaz-Canel que se mire por dentro antes de criticar lo que sucede con las armas de fuego en EE.UU.

Alfredo González, padre de Annier González, otro joven de 18 años que en julio de 2021 se suicidó con un fusil que le entregaron para hacer una guardia mientras cumplía el Servicio Militar en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas, criticó al gobernante por escribir en Twitter, tras la masacre en una escuela de Texas, que "adolescentes y armas no combinan".

A finales de abril, miles de cubanos reaccionaron indignados en redes sociales cuando una diplomática cubana afirmó en Naciones Unidas, durante una sesión del Comité de los Derechos del Niño (CRC), que el servicio militar en Cuba es “voluntario”.

La afirmación manipuló el contenido de la Ley de Defensa Nacional, donde está explícito el carácter obligatorio en el caso de los varones.

En su Sección Tercera (Artículo 77) esta ley establece que “los ciudadanos del sexo masculino, durante el año en que cumplen los dieciséis años de edad, están en la obligación de formalizar su inscripción en el registro militar”. Establece, igualmente, que “una vez inscritos en el registro militar, los ciudadanos están obligados a cumplir las actividades dirigidas a su preparación para la incorporación al Servicio Militar y a mantener debidamente actualizada su situación”.

En 2019, los tribunales militares cubanos dispusieron el cumplimiento de sanciones para los reclutas del Servicio Militar que se autolesionen para ser dados de baja, práctica común en las últimas décadas, con no pocos incidentes lamentables como consecuencia.

La obligatoriedad del Servicio Militar ha sido criticada de forma sistemática por los cubanos, sin embargo, la captación no se detuvo ni durante la pandemia de coronavirus, algo que fue severamente criticado por la ciudadanía.