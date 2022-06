Madre de Florida salva a dos niñas de un posible secuestro

El secuestrador David Daniels y la iglesia donde ocurrieron los sucesos Foto © Captura de pantalla Fox13 Tampa

Una madre de Florida salvó a dos niñas de un posible secuestro, luego de advertir a un hombre que siguió a las menores hasta una iglesia en el condado de Hillsborough, Tampa.

David Daniels, de 37 años, comenzó a seguir a las dos niñas en edad de escuela primaria desde el Cherry’s Bar and Grill en la plaza de Fishhawk, diciéndoles que supervisaría su regreso a casa, informó el canal local FOX13 Tampa.

Las niñas, que nunca antes habían conocido a Daniels, se subieron a sus bicicletas y se dirigieron a una iglesia cercana para pedir ayuda.

Mientras Daniels seguía a las niñas hasta la puerta de la iglesia, la mujer que se encontraba en el exterior percibió que algo andaba mal.

“Una de las niñas me gritaba: ‘Por favor, ayúdame, este no es mi padre’”, dijo la mujer, que no quiso ser identificada.

La mujer cuenta que el sujeto puso su brazo alrededor del cuello de una de las niñas y comenzó a decirle algo al oído.

Daniels entonces se hizo pasar por el padre de las niñas y le comentó a la mujer que acababan de mudarse.

Al sentir que el hombre no estaba diciendo la verdad, la mujer relató que los invitó a entrar en la iglesia.

“Entablé una conversación con él. Le dije: ‘Qué bien, ¿de dónde vienes?’ Me contestó: ‘Oh, no estoy muy seguro’”, declaró la mujer.

Otros feligreses de la iglesia, alertados por la mujer, lograron mantener ocupado a Daniels hasta que llamaron al 911.

Los ayudantes del sheriff localizaron posteriormente a Daniels caminando hacia el centro de la ciudad y lo arrestaron.

Según las autoridades, previamente el hombre había golpeado a una de las niñas en la cabeza en varias ocasiones y había sometido a la otra a una llave de cabeza.

Daniels fue acusado de dos cargos de encarcelamiento falso de un niño y abuso infantil en la cárcel del condado de Hillsborough.

Su fianza fianza fue fijada en 104,000 dólares.

A inicios de junio, la policía de Miami arrestó a Occius Dorsainvil, de 56 años, y a Marie Dorsainvil, de 51, acusados de secuestrar a un hombre durante tres días y robar sus pertenencias.

El informe de las autoridades precisó que el delito ocurrió en diciembre pasado cuando los criminales encadenaron a la víctima, lo amenazaron con dispararle y lo obligaron a beber lejía para que les entregara todo su dinero en efectivo y el título de su auto.

Tras su arresto, la pareja Dorsainvil, confesó haber cometido el delito y comparecieron ya frente a un tribunal del condado de Miami-Dade que los acusó formalmente de varios cargos, incluidos intento de asesinato, secuestro y robo a mano armada.

En mayo de 2021, un hombre de 30 años fue arrestado en West Pensacola, en el condado de Escambia, en Florida, luego de que intentara secuestrar a una niña de 11 años en una parada de autobús.

El intento de secuestro, ocurrido a las 7 de la mañana, quedó captado por cámaras de vigilancia que facilitaron la identificación del agresor, Jared Paul Stanga, de 30 años, quien contaba con un largo historial delictivo que incluía abusos a un niño.

La niña no solo pudo escapar de su agresor —que portaba un cuchillo—, sino que le dejó una marca de pintura azul y slime (un tipo de plastilina) que mezclaba justo en ese momento mientras esperaba el autobús, lo cual ayudó a las autoridades para identificarlo.