Madre cubana "en pánico" tras novedades en juicio contra su expareja, acusado de secuestrar a su hijo en Hialeah

Vídeos relacionados:

“Tengo pánico. Esto me dice que él cree que no hizo nada malo”, dice Yanet Leal, la madre cubana de "Jojo" Morales, ante la posibilidad de que su expareja, quien secuestró al niño en 2022 y lo llevó incluso a Canadá, reciba una reducción de sentencia.

Jorge Gabriel Morales, el padre de "Jojo", fue acusado en 2022 de secuestrar a su hijo, entonces de seis años y con autismo.

El caso, que conmocionó a la comunidad hispana en Florida, ahora vuelve a los tribunales tras conocerse que Morales está considerando declararse culpable a cambio de una reducción de su sentencia a siete años de prisión.

En su reciente comparecencia ante el juez, Morales pidió más tiempo para responder a la oferta de la fiscalía.

También solicitó cortar vínculos con su abogado y representarse a sí mismo, una decisión que ha generado aún más preocupación en la madre del niño.

El miedo de una madre: “Le tengo pánico”

Yanet Leal, quien ha llevado sobre sus hombros el proceso de recuperación emocional de su hijo, asegura estar aterrada con la posibilidad de que Morales quede en libertad en menos tiempo del previsto.

Lo más leído hoy:

“Yo tengo pánico de que él salga”, declaró Leal a Univision.

“Le tengo mucho miedo, le tengo pánico porque esto ahora mismo mira cómo él está enseñando que no hay remordimiento en su corazón”, añadió.

Para Leal, la actitud de su expareja demuestra que no asume responsabilidad alguna por lo ocurrido: “Esto me está diciendo a mí que él piensa que no hizo nada malo. Él no razona”.

El temor de la madre no es solo por el pasado, sino por lo que podría ocurrir si Morales recobra su libertad.

Leal teme que ni una orden de restricción ni una orden de alejamiento sean suficientes para evitar un nuevo intento de secuestro o un daño mayor:

"No van a evitar que ese hombre venga a hacerlo otra vez”, señaló.

El secuestro y su impacto en Jojo

Jojo Morales desapareció en agosto de 2022. Tras dos meses de intensa búsqueda, fue localizado en Canadá, donde Morales lo había llevado cruzando ilegalmente la frontera.

Las autoridades lograron recuperarlo en buen estado físico, pero el daño emocional ya estaba hecho.

Desde entonces, el niño -que ahora tiene nueve años- ha recibido apoyo psicológico, tratando de superar el trauma de su secuestro y el adoctrinamiento emocional que sufrió por parte de su padre.

“Al principio hablábamos cómo él le metió en la cabeza al niño que antes de los 7 ú 8 años tenía que ir al cielo”, relató la madre.

“Entonces cuando Jojo cumplió los 9, estaba tan contento, con una felicidad...Decía ‘ya no tengo 7, ya no tengo 8, ya vivo toda la vida’”, añadió.

Leal recuerda con angustia los días de incertidumbre, cuando no sabía si volvería a ver a su hijo:

“Sobre todo si tu hijo lleva tanto tiempo diciéndote que tiene que irse al cielo antes de los 7 u 8 años… entonces, por mucha esperanza que uno trate de tener, la incertidumbre de no saber si tu hijo está preguntando por ti; pasar de dormir todas las noches aguantándole la manito a no verlo…”.

La audiencia definitiva está prevista para este viernes, fecha límite para que el acusado presente su respuesta formal. Si Jorge Morales acepta la oferta de la fiscalía y se declara culpable, su sentencia podría reducirse significativamente.

Para Yanet Leal, esto representa una amenaza directa a la seguridad y estabilidad que ha luchado por reconstruir junto a su hijo.

El acusado sostiene que lo hizo por amor a su hijo

En diciembre del pasado año, Jorge Gabriel Morales compareció en corte, donde solicitó la desestimación del cargo de secuestro.

Jay White, quien entonces fungía como su abogado, comentó que Morales estaba angustiado. Según el letrado, su defendido admitió que cometió un error, pero asegura que ama a su hijo.

Reconoce que se llevó al niño por razones equivocadas, pero dice que en su mente pensaba que "estaba tratando de ayudarlo".

Antecedentes del caso

Fue en agosto de 2022 que se dio a conocer el caso a través de las súplicas de Yanet Leal, madre del pequeño Jorge “Jojo” Morales, quien suplicaba recuperar a su hijo, secuestrado por el padre.

El sábado 27 de agosto, Jorge Gabriel Morales recogió al niño en casa de la abuela materna y nunca lo devolvió. Desde el inicio las autoridades hablaron de la presunta complicidad de abuela paterna, Lilliam Peña Morales.

A mediados de octubre se conoció que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofrecía una recompensa de 10,000 dólares por información que condujese al paradero del niño.

Durante más de dos meses las autoridades de todo el país buscaron al pequeño.

Finalmente, el niño fue encontrado en un Walmart en Canadá, en compañía de su padre y de su abuela paterna.

El niño fue retornado por las autoridades a Estados Unidos y madre e hijo protagonizaron un emotivo reencuentro en Miami.

En febrero del pasado año, Lilliam Morales, abuela paterna de "Jojo", logró un acuerdo con la fiscalía que le permitió evitar el cargo de secuestro y vivir en libertad bajo 10 años de libertad condicional.