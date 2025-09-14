Advierten sobre desaparición de Doraiky Águila: Podría estar siendo víctima de secuestro

Vídeos relacionados:

La ciudadana cubana Doraiky Águila Vázquez permanece desaparecida desde hace seis meses y advierten que podría estar siendo víctima de un secuestro mediante engaño.

La advertencia, hecha por el periodista oficialista Miguel Reyes y compartida por la madre de Doraiky, Maura Vázquez, argumenta que podría estar cautiva.

"Doraiky Águila Vázquez, desaparecida hace seis meses ya, y estado mental especial; puede estar siendo víctima de un secuestro pacífico mediante engaño. Es una mujer preciosa, que cualquier individuo sin escrúpulos puede tenerla retenida, so pretexto de que es su esposo", escribió Reyes.

La mujer, de 48 años, fue vista por última vez el 15 de marzo. Salió de madrugada de su vivienda en Lawton y no volvió a ser vista.

Familiares y amigos han difundido llamados en redes sociales para intensificar la búsqueda, señalando que la mujer presenta una condición de pérdida de memoria transitoria, lo que incrementa la preocupación.

Vecinos y activistas llaman a reorientar la búsqueda con una estrategia comunitaria, solicitando que los residentes confirmen si no se encuentra en sus barrios, con el objetivo de ampliar el alcance de la pesquisa ciudadana.

Su vulnerabilidad, sumada a que se encuentra indocumentada, genera temor de que alguien sin escrúpulos pueda retenerla bajo pretextos falsos.

La última vez que fue vista vestía un traje ancho color amarillo y sandalias negras con una franja roja. Se pide a cualquier persona que tenga información tomar una fotografía y comunicarse de inmediato a los números de contacto facilitados por los familiares.

La dirección aportada por los allegados para acudir en caso de encontrarla corresponde a su vivienda en Pocitos 939, entre 18 y 19, Lawton, en el municipio Diez de Octubre.

Desde allí, la madre mantiene la esperanza de recibir noticias sobre su paradero y diariamente lanza desesperados pedidos de ayuda.

Hasta el momento, no se han divulgado resultados oficiales de investigaciones, lo que incrementa la preocupación de quienes temen que Doraiky Águila esté retenida contra su voluntad.

