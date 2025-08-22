Cubano en Hialeah acusado de secuestrar y agredir a su novia

Vídeos relacionados:

Reinaldo Rodríguez Martínez, un cubano de 36 años, fue arrestado en Hialeah y enfrenta varios cargos criminales tras presuntamente secuestrar y agredir a su pareja sentimental durante cuatro días.

El incidente, según informaron medios como Telemundo 51 y Café Fuerte, ocurrió en un apartamento ubicado en el 1280 del oeste de la calle 54, en Hialeah. Rodríguez habría invitado a la víctima con el pretexto de que lo acompañara a una cita médica, pero la visita derivó en un presunto secuestro que se extendió durante cuatro días.

La relación entre ambos era intermitente y se había mantenido durante aproximadamente tres meses. La situación salió a la luz cuando la mujer logró enviar un mensaje de texto pidiendo ayuda a una amiga, quien alertó a las autoridades. Al llegar al apartamento, los agentes encontraron a la víctima saliendo corriendo del lugar. Presentaba hematomas, cortes y laceraciones visibles en el cuerpo, según el informe policial.

La víctima declaró que fue retenida contra su voluntad y agredida físicamente. En un intento de escapar, fue sujetada por el cabello y el acusado le cortó parte del mismo con una navaja para impedir su huida.

El informe policial recoge que la mujer fue obligada a desnudarse y expuesta ante un presunto amigo del acusado que llegó al apartamento en horas de la madrugada, aumentando la humillación y el trauma sufridos por la víctima. También se indica que Rodríguez experimentaba alucinaciones auditivas y culpaba a la mujer por ruidos extraños que en realidad provenían del apartamento superior.

Durante su comparecencia ante la jueza Mindy S. Glazer, Rodríguez dijo, entre lágrimas, que su padre estaba en México y que su abuela estaba gravemente enferma. Negó los hechos y afirmó: “Yo no le hice nada”.

Los cargos presentados en su contra incluyen privación de libertad con arma mortal, agresión agravada, asalto con arma mortal, estrangulación y manipulación de testigos, además de secuestro a mano armada.

Ficha de Reinaldo Rodríguez Martínez / Miami- Dade Corrections and Rehabilitation

Rodríguez permanecerá detenido sin derecho a fianza en el centro correccional TGK del condado de Miami-Dade mientras avanza el proceso judicial. Café Fuerte señaló además que, debido a su estatus migratorio, el acusado podría ser reportado a las autoridades federales de inmigración (ICE).

