Condenan a más de 30 años de prisión a tres hombres por secuestrar y extorsionar a migrantes cubanos en Florida

Imagen referencial de la operación policial y las condenas por secuestro y extorsión a migrantes cubanos.

Tres hombres fueron sentenciados a largas penas de prisión en Estados Unidos por su participación en una red de tráfico humano que secuestraba y torturaba a migrantes cubanos recién llegados a Florida, mientras exigía miles de dólares a sus familias para liberarlos.

Las condenas, impuestas por un juez federal en Miami, reflejan la crueldad de un esquema que, según las autoridades, llevó al límite el horror que muchos cubanos enfrentan al intentar llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, Osmel Benítez, de 40 años y residente en Miami, recibió 408 meses de prisión (34 años); Víctor Manuel Pérez Cárdenas, de 39 años y radicado en Tampa, fue sentenciado a 210 meses (17 años); y Jhonny Walther Izaguirre López, de 45 años, con domicilio en Luisiana, enfrentará 346 meses (casi 29 años) tras las rejas.

Las autoridades describieron el caso como uno de los episodios más violentos y deshumanizantes vinculados al tráfico de migrantes en el sur de Florida.

“Fue tráfico humano en su forma más brutal, marcado por secuestro, extorsión y tortura”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones. Su mensaje fue contundente, señalando que quienes se lucran de la desesperación de los migrantes serán perseguidos sin descanso.

La investigación reveló detalles estremecedores. En mayo de 2024, los acusados trasladaron por mar a un grupo de cubanos hasta una zona desierta de Key Largo y luego los llevaron a una finca en Miami, donde comenzaron las agresiones.

Allí, según los documentos judiciales, los golpeaban con palos y machetes, les colocaban sogas al cuello y simulaban ahorcarlos para grabar videos que luego enviaban a sus familias en Cuba y Estados Unidos con el fin de exigir dinero.

Uno de los casos más impactantes ocurrió cuando Benítez y otro cómplice obligaron a un migrante a pararse sobre una silla, le pusieron un lazo alrededor del cuello y lo golpearon con el lado plano de un machete mientras grababan la escena para presionar a sus seres queridos. Las amenazas eran claras: si no pagaban, los matarían.

Cuando cuatro de los secuestrados no pudieron reunir dinero, Izaguirre López intentó llevárselos a Luisiana para obligarlos a trabajar en su empresa de construcción como forma de “pago”, pero fue detenido en la autopista de Florida antes de lograrlo.

El FBI calificó las prácticas de los acusados como “casi inimaginables” y advirtió que este caso debe servir de advertencia a quienes participan en redes de tráfico humano.

Además de las condenas, los tres hombres, dos cubanos y un hondureño, enfrentan procesos de deportación una vez que cumplan sus sentencias.

Otros tres presuntos miembros de la red aún esperan juicio.