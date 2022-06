Alexis Valdés se reencuentra con Chucho Valdés y Paquito D'Rivera: "Cuando les veía de muchacho me parecían dioses"

Alexis Valdés tuvo el privilegio de presentar recientemente la actuación en Miami de dos grandes de la música cubana: Chucho Valdés y Paquito D'Rivera.

En su cuenta en Instagram, el reconocido humorista y conductor cubano compartió algunas de las emociones de este momento: “En el Arsch Center para presentar a dos gigantes de la música y buenos amigos Chucho Valdés y Paquito D' Rivera. Cuando les veía de muchacho me parecían dioses (que lo son) inalcanzables… Y ya ves, hoy estoy con ellos. Un privilegio enorme. Hoy se escucha música de las Grandes Ligas”, dijo.

No hay enfermedad que pudiera impedir al humorista cubano participar de este encuentro: “Yo estaba con muy poca voz. Llevaba unos días con una bronquitis heredada de un catarro. Pero me cuidé. Mucho limón, mucho ginger, mucha miel, y aún sin estar óptimo de voz, la grandeza del evento me dio la energía suficiente”, confesó el artista en la red social al contar los minutos antes de la actuación de los músicos.

“Allá me fui a presentar, con tres ideas simpáticas en el bolsillo que me las había sacado esa misma tarde de mi chistera de mago. Y allí me paré con ese miedo que siempre le tenemos al respetable público. Por cierto unas horas antes le pregunté a Chucho: Máster tú aún te pones nervioso? Y me dijo, por supuesto. Y ya constata uno que no está solo en esto”, relató Alexis Valdés, a quien en momentos como este también lo invaden los nervios.

Después del aplauso con que lo recibió el público Alexis Valdés se relajó y terminó agradeciendo la oportunidad: “Yo por supuesto feliz. Que uno por dentro dice 'Gracias Dios mío por darme coherencia y gracia en una ocasión tan soberbia'”.

De la interpretación de Chucho Valdés y Paquito D'Rivera en el escenario juntos, Alexis Valdés rememoró en Instagram que “aquello fue una suma de todo lo que ha de haber en un show: Ingenio, destreza, elegancia, simpatía, humor, virtuosismo, versatilidad, originalidad, encanto, seducción y magia. Fue hermoso! Humano! Grandioso! Fueron generosos el uno con el otro, se tiraron flores, se cuidaron, se divirtieron…”.

Para el humorista “fue una noche de lujo. El reencuentro entre dos de los más nobles e ilustres príncipes de la realeza musical cubana”.

Chucho Valdés y Paquito D'Rivera se conocieron a principios de los años 60 y más tarde tocarían en el grupo Irakere.

La salida del saxofonista y clarinetista del grupo y de Cuba no significó, sin embargo, la destrucción de la amistad entre ambos.

Luego de 40 años de no grabar juntos, las leyendas del jazz afrocubano volvieron a unirse en I Missed You Too (Sunnyside Records, 2022), un álbum que saldrá a la luz el próximo 22 de julio pero que fue grabado en vivo este 18 de junio en el Arsch Center, el espectáculo presentado por Alexis Valdés.

El fonograma está conformado por seis piezas, entre ellas exitosas obras del jazz latino y otras nuevas composiciones: “El Día Que Me Quieras” (Carlos Gardel), “Mambo Influenciado” (Chucho Valdés), “Mozart a la cubana” (Chucho Valdés), “Claudia” (Chucho Valdés), “I Missed You Too” (Paquito D’Rivera), “Pac-Man” (Hilario Durán) y “El Maja de Vento” (Valdés/D’Rivera).

“Reunion Sextet”, es el nombre de la gira de conciertos que los músicos llevarán a cabo en los próximos meses para promocionar este álbum. El recorrido musical inició en Puerto Rico, ahora está en Miami y luego seguirá rumbo a Europa.

