Humberto López llama ingrata a Mailén Díaz

El presentador de la televisión cubana y férreo defensor del régimen totalitario cubano, Humberto López, reaccionó con furia a los comentarios hechos por la joven cubana Mailén Díaz Almaguer, quien denunció las dificultades que padece en su vida cotidiana como única sobreviviente del accidente aéreo ocurrido en mayo de 2018 en La Habana.

“Desgraciadamente, no todo es como parece ser. Muchas personas ven mi vida de una manera y verdaderamente no es así. Yo también paso trabajo como pasa todo el mundo”, confesó la joven en una transmisión de redes sociales en la que compartió duras anécdotas que no había revelado hasta ahora.

Ante el arranque de desesperación de la joven convaleciente, Humberto López no pudo esperar y se lanzó de inmediato contra sus declaraciones como esbirro profesional del régimen, ganador de la réplica del machete de Maceo y el premio de los CDR.

Captura de pantalla Facebook / Humberto López

“Los buenos no dejan de hacer bien a los ingratos (Tito Livio)… El ingrato el bien escribe en agua, el mal en piedra (Lope de Vega)… Todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos (Daniel Defoe)”, recitó López recopilando frases sobre la “ingratitud” de algún sitio en línea.

La primera frase, de Tito Livio, alude directamente a Mailén como una “ingrata” que recibió el “bien” que hacen los “buenos”; es decir, la llamada “revolución”.

Como internet es libre fuera de Cuba, aquí van otras frases del famoso historiador romano: “Cuando la situación es adversa y la esperanza poca, las determinaciones drásticas son las más seguras”; “El sol no se ha puesto aún por última vez”; “La verdad puede eclipsarse, pero no extinguirse”.

En cuanto a Lope de Vega, sacado del parnaso español satisfacer su necesidad de llamar “ingrata” a la víctima sobreviviente del accidente aéreo, dejó también estas frases: “Lo que cuenta no es mañana, sino hoy. Hoy estamos aquí, mañana tal vez, nos hayamos marchado”.

También dijo el dramaturgo del Siglo de Oro: “No hay en el mundo palabras tan eficaces ni oradores tan elocuentes como las lágrimas”; “Nadie puede apartarse de la verdad sin dañarse a sí mismo”; y “Morir, o dar la muerte a los tiranos, pues somos muchos, y ellos poca gente”.

Por último, la frase de Defoe copiada por López demuestra la estulticia del personaje, incapaz de dar con el sentido filosófico de una frase de trasfondo estoico. Pero también dijo el escritor inglés que “Todos los hombres serían tiranos si pudieran”, algo que parece encajar a la perfección con la personalidad del inquisidor de opositores y abusador de mujeres.

“Allí donde Dios erige una iglesia, el demonio siempre levanta una capilla; y si vas a ver, encontrarás que en la segunda hay más fieles”, dijo Defoe, conocedor de la naturaleza humana y, a pesar de ello, creyente en la redención a través del conocimiento.

“El alma está en el cuerpo como un diamante en bruto; y debe ser pulida, o su brillo nunca aparecerá”, avisó también el autor de Robinson Crusoe. Aunque sabía de la existencia de desalmados y de la estela maligna que dejan a su paso.

“Si hoy estoy haciendo esto es porque me he sentido muy apretada, demasiado, al extremo”, admitió Mailén. “Es muy triste que tu vida cambie y que tu vida sea tan difícil y que no te la hagan más cómoda dentro de la tristeza, que no te hagan la vida más tranquila y amena”, denunció la joven.

“Eso es muy triste y por eso lo estoy denunciando por esta vía, porque ya me cansé. Ya me cansé de hacer llamadas diariamente. Es muy triste que debas tener la cabeza pensando que tienes que hacer no sé cuántas llamadas para resolver un lubricante, una sonda del calibre que necesitas, que no tengas tranquilidad”, dijo la joven en otro momento de su directa.

Captura de pantalla Facebook / Humberto López

Escandalizado por semejante “ingratitud”, López suscribió lo que decía el presunto periodista y abogado identificado en redes sociales como Reinier Alejandro. Subrayando la frase “Yo no tengo que darle gracias a la salud cubana”, el usuario se lanzó a criticar a Mailén por su falta de gratitud hacia la “salud cubana”.

“Sin la ‘salud cubana’ que ahora ningunea y desprecia, difícilmente se hubiera salvado. La ‘salud cubana’, que ahora no merece su gratitud por preservarle lo más valioso, la vida, no es un concepto abstracto, ni siquiera una categoría política, que pareciera ser la dimensión que sus palabras quieran dar”, afirmó el sujeto.

Y Humberto López suscribió su opinión… Horas más tarde, y después de haberse exprimido el seso para decir algo con sus propias palabras, terminó compartiendo unas frases googleadas, antes de salir corriendo, cual blanquísima mofeta, a recibir las órdenes del Palacio de la Revolución.