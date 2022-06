Actriz y locutora Arletty Roque Fuentes llama ingrata a Mailén: "Para mí murió"

La actriz y locutora cubana Arletty Roque Fuentes llamó ingrata a Mailén Díaz Almaguer, única sobreviviente del accidente aéreo de 2018 en La Habana, luego de que la joven denunciara desatención por parte del gobierno.

La también conductora de radio y televisión le reprochó a Mailén sus quejas porque "Cuba rezó" por su recuperación y aseguró que "para mí, murió", en un comentario de una publicación del presentador oficialista Humberto López –conocido por sus campañas de ataques y descrédito a cualquiera que emita un señalamiento al gobierno– en la que también se refiere a Mailén como ingrata.

"¡Vergüenza! Cuba rezó. Millones lo hicimos. Hoy, para mí, murió. Pero ojalá viva mucho, así le deberá a Cuba cada respiro. ¡INGRATA!", escribió Roque Fuentes en los comentarios del post.

Facebook / Humberto López

Bajo su comentario también escribió Maritza Navarro, locutora y guionista del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT): "Yo me he quedado anonadada, no puedo creer que exista gente así. ¡Qué ingratitud!".

Mailén Díaz Almaguer, que pasó tres años ingresada tras el accidente y aún padece graves secuelas, acudió este martes a las redes sociales para aclarar que "no todo es como parece ser" y que contar por todo lo que ha pasado fue una decisión a la que la llevó la desesperación.

"Es muy triste que tu vida cambie y que tu vida sea tan difícil y que no te la hagan más cómoda dentro de la tristeza, que no te hagan la vida más tranquila y amena. Eso es muy triste y por eso lo estoy denunciando por esta vía, porque ya me cansé. Ya me cansé de hacer llamadas diariamente. Es muy triste que debas tener la cabeza pensando que tienes que hacer no sé cuántas llamadas para resolver un lubricante, una sonda del calibre que necesitas, que no tengas tranquilidad", dijo la joven de 23 años.

Mailén aclaró que "yo no estoy viviendo la dulce vida" y que no tiene que darle gracias a la salud cubana, sino "a todo aquel que ha puesto su granito para que yo hoy esté bien". Además, denunció el robo de sus prendas en la ambulancia que la trasladó del lugar del accidente al hospital, entre ellas su alianza de matrimonio.

La sobreviviente del accidente que cobró la vida de más de un centenar de personas denunció este miércoles que, desde que hizo su directa, está recibiendo amenazas. La joven también se ha convertido en el nuevo blanco de ataques y críticas del sector más afín al régimen cubano, no obstante, también ha recibido muestras de apoyo y solidaridad de miles de cubanos.