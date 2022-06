Mailén Díaz denuncia haber recibido amenazas

Mailén Díaz Almaguer, única sobreviviente del accidente aéreo de mayo de 2018 en La Habana, denunció haber recibido amenazas tras afirmar que ha sido víctima de un creciente abandono por parte de las autoridades de la isla en los últimos años.

“Mailén, la vamos a tener que coger contigo. Entre tantos que iban en el avión, ¿tenía que quedar este ser?”, dice una de los mensajes amenazantes que la joven de 23 años asegura haber recibido horas después del video en que denunció carecer de medicamentos e insumos de los cuales depende su vida y pidió ayuda para conseguirlos.

“¡Una de las tantas amenazas que he recibido!”, escribió Mailén en Facebook junto a una captura de pantalla de la frase en cuestión.

(Fuente: Captura de Facebook/Mailén Díaz Almaguer)

“Señor, tú tienes el control”, añadió la joven a continuación para precisar que su fe religiosa la mantiene tranquila ante el aluvión de reacciones que generaron sus palabras.

A pesar de las críticas que sus quejas generaron en el sector más afín al régimen cubano, en las últimas horas también ha recibido incontables palabras de aliento y solidaridad de miles de cubanos, muchos de ellos brindándole su ayuda.

Uno de los apoyos más inmediatos lo recibió del humorista residente en Miami, Andy Vázquez, quien compró insumos para la joven y pidió ayuda para hacérselos llegar cuanto antes.

En una actitud radicalmente opuesta, Humberto López, uno de los voceros del oficialismo en la isla, arremetió en publicaciones en redes sociales contra la joven, a la que calificó de "ingrata".

Tras cuatro años en que nunca dio a conocer quejas sobre la atención que recibía, Mailén Díaz Almaguer describió este lunes con dureza las dificultades que enfrenta para hacer frente al tratamiento de una lesión medular que padece.

“Desgraciadamente, no todo es como parece ser. Muchas personas ven mi vida de una manera y verdaderamente no es así. Yo también paso trabajo como pasa todo el mundo”, aclaró la joven en una extensa transmisión en directo a través de Facebook en la que explicó duras anécdotas que no había revelado hasta ahora, entre ellas que le robaron objetos personales mientras la trasladaban en ambulancia desde la escena de la tragedia hacia el hospital.

En lo que respecta a su situación médica actual y las dificultades por las que atraviesa, explicó que no tiene guantes ni lubricante para la sonda intermitente que necesita colocarse en la uretra varias veces al día, puesto que, como consecuencia de la lesión medular que padece desde el accidente aéreo, no puede orinar por sí misma.

En este sentido explicó que también se le dificulta conseguir la Nitrofurantoína, un antiséptico urinario debe tomar diariamente para evitar infecciones.

“Yo no estoy viviendo la dulce vida”, dijo también Mailén, quien aprovechó para aclarar varios temas a quienes creen que ella recibe del gobierno todo tipo de ayudas.