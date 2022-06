Influencer española impactada tras su visita a Cuba: “Lo que encontré allí fue pobreza extrema”

Noemimisma en Cuba Foto © Instagram / Noemimisma

La influencer española conocida en redes sociales como Noemimisma compartió una storie de Instagram en la que confesó haber quedado impactada tras su visita a Cuba, sobre todo por la escasez y la pobreza imperante.

“Lo que encontré allí fue pobreza extrema”, afirmó la joven que describió este miércoles su experiencia en la Isla, de la que alabó sus paisajes y su gente, pero criticó la mala alimentación de los cubanos, las dificultades para cambiar euros y respondió a otras preocupaciones de sus seguidores.

“¿Qué os apetece saber de Cuba?” preguntó la influencer madrileña, fundadora de Madretea, una plataforma en redes sociales dedicada a madres con hijos que padecen TEA (trastorno del espectro autista).

A través de varias preguntas recibidas, la influencer compartió sus observaciones de la realidad cubana con sus seguidores. “Yo tenía la impresión de que me iba a encontrar una ciudad colonial, colorida; y lo que me encontré fue una pobreza extrema”, afirmó la joven.

“Les voy a enseñar un video que no subí por respeto a la dignidad de las personas”, dijo mostrando imágenes de viviendas de la Habana Vieja, con subtítulos explicando que las personas que viven en ellas lo hacen en condiciones de “extrema pobreza”.

“Allí no hay supermercados, tienen una cartilla de racionamiento, tienen que hacer colas y les dan su ración, y la tienen que pagar. Además, no puedes elegir y decir, hoy me apetece arroz. Tampoco penséis que allí se puede comer lo que os de la gana, si apenas hay supermercados. Allí no puedes elegir, lo que hay es lo que comes”, dijo en otro momento.

Pensada como un compendio de consejos e impresiones que compartir con los interesados, la storie de Noemimisma respondió dudas sobre la moneda que circula en Cuba, aconsejando a los viajeros que lleven euros en vez de dólares (a ser posible en billetes de 5) y que los cambien en el mercado negro, a través de personas de confianza, porque el cambio oficial es 4 veces más caro.

“¿Es peligroso ir por libre o mejor contratar un guía?”, le preguntaron sus seguidores, a lo que la influencer respondió que la primera vez le impresionó lo oscuras que estaban las calles, mal iluminadas y con cortes eléctricos por la escasez de recursos. Pero, “los cubanos no son peligrosos, son ‘insistentes’ y muy 'salaos', pero no son peligrosos”, contestó.

Preguntada sobre ¿cómo vive la gente el racionamiento de comida?, la joven solo expresó que “es durísimo”. Además de estas inquietudes, la influencer describió los medios de transporte que utilizó, calculó el gasto promedio por turista, recomendó sitios para comer y otras cuestiones prácticas, y se atrevió incluso a ofrecer una versión simplificada de la historia del país.

“¿Cómo has llevado la Cuba real, la del hambre y la miseria?”, le preguntaron. “Esto es muy duro”, respondió. “A mí me habían hablado de la India y la pobreza, pero ¡hostia!… cuando vuelves de Cuba también tu cabeza…”, indicó la joven, con una expresión facial que denotaba el impacto que le había provocado esta cuestión.

“No es un sitio al que iría con mis hijos”, dijo de La Habana, aunque sí lo haría en Varadero. Resumiendo, la joven dijo que le había gustado muchísimo el viaje a Cuba, que le había “aportado muchas cosas a nivel personal”, y que había “aprendido mucho”.

“Siempre digo que la información es poder. Lamento mucho no haber tenido esa información antes, porque hubiera llevado muchísimos medicamentos y ropa… Ni caramelos ni bolis, sino cosas que de verdad sirvan”, añadió la influencer, que contó que dejó en la Isla todos los medicamentos que llevó consigo.

“Podemos ir a ayudar. Es un destino maravilloso. Para mí ha sido inolvidable, me ha encantado 100x100 el viaje y lo recomendaría sin duda”, concluyó Noemimisma.

"Viviendo el socialismo de Cuba en persona, socialismo igual a miseria", expresó la influencer española Rosa Martorell durante un reciente viaje a Cuba, donde quedó horrorizada al ver cómo se distribuye la leche que el gobierno les vende a los padres con niños por la libreta de abastecimiento.

"Aquí en Cuba hay escasez de todo. Es prácticamente imposible encontrar agua para beber en los sitios. Tienes que ir preguntando a la gente de las casas para que te consigan agua. Lo mismo pasa con la gasolina. Hemos parado en cuatro o cinco gasolineras y no hay", comentó la influencer en un vídeo en TikTok.

"¿Que en Cuba no se pasa hambre? Díselo a los cubanos a ver qué te dicen, o mejor todavía, vete a vivir allí y lo compruebas tú mismo", contestó la joven a un seguidor en esa plataforma que le aseguró que en la isla no se pasaba hambre, y tras comprobar en su viaje la escasez de alimentos que sufre el pueblo cubano.

"La conversión de divisa es un mecanismo que tiene este régimen tan maravilloso y dictatorial, para robarle a los cubanos, porque hacen el cambio que les viene en gana. Así es como utilizan a la sociedad para que entre divisa en el país, para luego ellos poder hacer cualquier trapicheo con esta moneda en otros países", agregó.

"Esto va para la gente que dice que en Cuba las cosas son baratas para los cubanos", subrayó la influencer española, mostrando con asombro el precio que tienen productos como el maíz, guisantes o zanahorias en conserva, y destacando que su valor duplicaba el precio de venta de la misma marca en España.