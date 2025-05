Milenita aprovecha su viralidad en las redes y responde a sus críticos, incluido Otaola: "Estás pensando mucho en mí titi"

La viralidad de Milenita, como se hace llamar esta cubana en TikTok, ha sido alucinante, desde que compartió el video de su viaje a Cuba y comenzaron las críticas por la casa en la que la recibió su mamá, su popularidad ha ido en aumento constante.

Las burlas, memes, críticas y hasta parodias a sus videos, sobre todo el de Varadero junto a su mamá, han sido incontables, pero en algo hay que darle el mérito a Milenita: no han logrado acomplejarla y mucho menos obligarla a abandonar las redes.

Por el contrario, ha decidido sacarle todo el provecho posible a su viralidad y no se amilana a la hora de responder los comentarios de sus críticos, algunos bastante fuera de lugar, y hasta las ofensas del influencer Alexander Otaola encontraron sitio en sus videos.

Tras su ya habitual “¡Mi gente!”, que se ha convertido en sello distintivo de sus publicaciones, Milenita asegura que va a reaccionar a los comentarios de Otaola porque ya ha hablado de ella en algunas ocasiones.

Imitando al presentador exagerando los gestos con la boca Milenita le dice entre risas: “Parece una gallina (...) Caballero a quién no le tira Otaola, dice él que yo estoy loca y que soy la de Los Fraggle, el de ‘mira mamá atrapé un Fraggle’. Ojalá yo pudiera atrapar un Fraggle me encantan”.

“Miren como él se puso a buscarme parecido con cosas, estás pensando mucho en mí titi. Claro que me fui con mi mamá para Cuba porque era lo que tenía ganas de hacer y bueno así soy yo alegre, feliz como Los Fraggle o como quieras decirlo”, agregó dejando claro que lo que puedan hablar Otaola y otros en redes no es algo que le quite el sueño.

Entre burlas hacia el influencer agregó: “Ahorita Otaola me invita a su finca porque no me va a poder sacar de su boca. Él dice que estoy contribuyendo a la idiotez, yo no estoy contribuyendo a eso, yo estoy contribuyendo a que las personas se diviertan con mis videos, a cubrir un contenido lindo en las redes que no todo el mundo lo hace, a que ustedes la pasen bien con mis videos, a que puedan hacer algo diferente”.

La mejor parte del video es cuando le lanza un beso a Otaola y un “gracias por darme fama, cualquier día me tomo un cafecito contigo en tu granja, gracias por todo”.

“Si ya llegó a Otaola es que has llegado lejos mima”, le dijo una seguidora en los comentarios y al parecer ese es el mismo pensamiento de Milenita. Mientras otros la critican ella sigue con su viralidad en aumento y sin miedo al éxito.

