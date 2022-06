Pitbull celebra 11 años de "Planet Pit", su disco más exitoso

Por estos días de junio pero de 2011, Planet Pit de Pitbull aterrizaba en las plataformas digitales provocando furor entre sus fanáticos.

El sexto álbum de estudio del cantante, rapero y compositor estadounidense de ascendencia cubana marcó un punto importante en la carrera del artista.

Planet Pit es hasta la fecha el álbum más exitoso comercialmente del cantante, que logró colarse en el número siete en el Billboard 200 y en el top ten de las listas nacionales en varios países.

“Once años de Planet Pit... ¿Cuál es tu tema favorito?”, preguntó Pitbull a sus seguidores en su cuenta en Instagram.

Junto a la portada del disco en Instagram, el cantante recordó algunas de esas canciones que han hecho historia y que continúan siendo de las mejores opciones cuando se trata de disfrutar en una pista de baile.

En la publicación compartida en la red social Pitbull incluyó fragmentos de varios videoclips de temas que forman parte del álbum.

Uno de ellos es el exitazo “Give Me Everything”, segundo sencillo de Planet Pit en el que compartió junto al rapero Ne-Yo y la modelo de origen cubano Nayer.

Este título, que catapultó a Pitbull al primer puesto del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos e igual sitio en Reino Unido como artista principal, acumula en la actualidad más de 900 millones de reproducciones en YouTube.

Otra de las canciones que recordó el artista fue “Rain Over Me”, un temazo en el que compartiera con Marc Anthony y que se convirtió en el segundo sencillo número uno de Pitbull en la lista Billboard Hot Latin Songs, y su primer número uno en el Tropical Songs.

El videoclip de “Rain Over Me” tiene más de mil millones de visualizaciones en YouTube.

“Hey Baby (Drop It To The Floor)” junto a T-Pain, un tema que alcanzó el puesto número 7 en el Billboard Hot 100, fue otra de las elecciones del intérprete para su recuento.

Aunque no hizo mención en la red social a “International Love”, otro de los sencillos de Planet Pit que hiciera junto al cantante norteamericano Chris Brown, también fue todo un éxito en las plataformas digitales y llegó al número 13 en la lista estadounidense Billboard Hot 100.

No caben dudas de que Planet Pit fue una bomba en la carrera de Pitbull, tanto es así que todavía las canciones de este álbum siguen haciendo disfrutar a muchos.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.