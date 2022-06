Yomil: El género no avanza porque youtubers cubanos solo promueven chisme y vulgaridad

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo dijo que el movimiento urbano de Cuba no puede avanzar porque los programas en YouTube que se dedican a hablar del tema solo promueven "el chisme y la vulgaridad".

"Claro que el movimiento no puede avanzar si los pocos programas que existen lo único que promueven es el chisme y la vulgaridad, el arte y los buenos aportes no les interesan porque no les es negocio", escribió en sus historias de Instagram, en un mensaje del que se han hecho eco otros exponentes del género.

Captura de pantalla / Historias de Instagram Yomil

El cantante advirtió, además: "No me pidan más entrevista para hablar de chisme y de política si cuando hacemos conciertos de primer nivel que le aportan muchísimo al género no lo ponen".

Yomil resaltó que a "esas plataformas" solo les importa "el dinero, la polémica y los views", porque lo que les da rating es "poner al cubano fajado con otro cubano".

"Por eso es que como sociedad es muy difícil avanzar, porque el atraso y el chisme bajo ha sido su mejor negocio", zanjó.

Algunos exponentes y seguidores del género urbano cubano lo respaldaron en redes sociales, entre ellos el cantante Yulién Oviedo, quien aseguró que estaba 100% de acuerdo con el mensaje de Yomil.

Otros como Chocolate MC, con quien Yomil mantiene un enfrentamiento desde hace años, lo tildaron de estar buscando rating él.

"Andas buscando sonido al berro. Como dirías tú mismo, andas modo off", escribió el Rey de los Reparteros.

