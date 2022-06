Aerolínea canadiense Off We Go inaugura ruta a Holguín

Avión de OWG Foto © OWG

La aerolínea canadiense de ocio Off We Go (OWG) comenzará a volar a la provincia de Holguín el próximo jueves 30 de junio, con una frecuencia de dos viajes a la semana.

OWG inaugura dos nuevas rutas desde las ciudades de Montreal y Toronto hacia el aeropuerto internacional Frank País, vuelos que serán operados por las agencias Hola Sun y Caribe Sol de Havanatur, especializadas en la promoción de viajes desde Canadá hacia Cuba.

Según reveló al semanario ¡ahora! Elizabeth García Oro, directora de la Sucursal Havanatur T&T Oriente Norte, con el inicio de esos próximos vuelos a varios aeropuertos cubanos se espera aumentar el flujo de viajeros desde Canadá, importante emisor de turistas a la Isla.

Creada en 2020, OWG es una subsidiaria de la aerolínea Nolinor Aviation, con sede en Quebec, que trabaja con una flota de tres Boeing 737-400 adquiridos a principios de ese año, precisa el sitio web estatal CubaSí.

García Oro recordó que recientemente comenzaron en el aeropuerto de Holguín las operaciones de Sagua Services & Travel y de otros charteadores, con viajes directos a Holguín desde Miami y Tampa.

Por el momento se prevé que esas operaciones desde Estados Unidos se mantengan hasta el 28 de octubre de este año con dos frecuencias semanales cada uno.