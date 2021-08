Turoperadores de Canadá reinician operaciones en Cuba en medio de la crisis por coronavirus

Los viajes turísticos serán con la aerolínea canadiense Off We Go (OWG) Foto © holasunholiday.ca

Los turoperadores canadienses Hola Sun/ Caribe Sol reinician sus operaciones en Cuba en medio del peor momento de la crisis por la pandemia de coronavirus. Hola Sun/ Caribe Sol retorna los viajes turísticos a la Isla en colaboración con la aerolínea canadiense Off We Go (OWG), subsidiaria de Nolinor Aviation con sede en Quebec y en operaciones desde 1992, informó este domingo en su página web. La información del turoperador canadiense precisa, además, que la alianza con OWG permitirá a Hola Sun Holidays y su empresa hermana Caribe Sol en Quebec “ofrecer vuelos directos a Cuba a bordo de modernos Boeing 737-400, con excelentes horarios de salida”. “Estos aviones están equipados con la última tecnología, incluidos sistemas de seguimiento de precisión y seguridad de alta gama, y ​​cuentan con una cabina completamente modernizada para la máxima comodidad de los pasajeros”, añade la nota. Igual precisa que ya tienen información sobre la disponibilidad de reservas para destinos como Cayo Coco, Varadero, Cayo Santa María, Santa Lucía y Trinidad, además de Holguín y Santiago de Cuba. A esos lugares arribarán los turistas canadienses desde Toronto y Montreal a partir de octubre. Canadá hasta 2019 fue el primer mercado emisor de vacacionistas hacia la Isla. Según datos oficiales, en ese año a Cuba llegó más de un millón de turistas canadienses. Luego de la suspensión de las operaciones por coronavirus, Cuba y Canadá han buscado las maneras para recuperar sus contactos asociados a la industria turística. Para ello, refiere la agencia Prensa Latina, Cuba promueve que sus instalaciones de alojamiento y extrahoteleras en operaciones cuentan con la certificación “Turismo Más Higiénico y Seguro”, con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y los ministerios de Salud Pública y Turismo del país para garantizar la seguridad sanitaria en todos sus procesos. También aseguran que el personal de servicio está capacitado para brindar las atenciones requeridas en tiempos de pandemia de coronavirus, además de que los viajeros deberán cumplir con los protocolos establecidos para enfrentar posibles contagios con la Covid-19 en cada una de las instalaciones, incluidas las ubicadas fuera de los hoteles. Air Canadá retomó desde julio sus vuelos con destino a Cayo Coco y Varadero , con dos viajes planificados desde los aeropuertos internacionales de Toronto y Montreal. La aerolínea canadiense abrió la conexión con el principal balneario de Cuba (Varadero) y con Cayo Coco luego que su gobierno anunciara que los viajeros de ese país vacunados contra el coronavirus, así como los residentes permanentes que regresen al país desde el extranjero, no guardarán cuarentena.

