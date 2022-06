Mailén Díaz Almaguer agradece donación de insumos médicos tras su denuncia

La joven cubana Mailén Díaz Almaguer, única sobreviviente del accidente de avión que estremeció la isla en 2018, agradeció la donación de insumos médicos que recibió tras su denuncia en redes sociales.

"Muchas gracias a todas y cada una de las personas que han sacado de su esfuerzo y su tiempo para donar insumos médicos y medicinas para mí. Que Dios los siga bendiciendo para que puedan ayudar a más personas necesitadas, como lo han hecho conmigo", escribió en su muro de Facebook.

"Toda la salud del mundo para ustedes, incluso para los que por una razón u otra no pudieron ayudar y oraron a Dios por mi vida también va este agradecimiento", dijo en su post.

Post de Mailén Díaz Almaguer en Facebook. Captura de pantalla.

La joven de 23 años afirmó estar muy feliz de saber "que tengo cada día más amigos dentro y fuera de Cuba".

A inicios de esta semana Díaz Almaguer denunció ser víctima de un creciente abandono por parte de las autoridades de la isla y pidió ayuda para obtener un medicamento e insumos médicos que necesitaba para su tratamiento.

"Desgraciadamente, no todo es como parece ser. Muchas personas ven mi vida de una manera y verdaderamente no es así. Yo también paso trabajo como pasa todo el mundo", contó en un emotivo video donde contó duras anécdotas que conmocionaron a miles de cubanos, pero también irritaron a las autoridades de la isla.

"Si hoy estoy haciendo esto es porque me he sentido muy apretada, demasiado, al extremo", precisó Mailén, quien confesó que no tiene guantes ni lubricante para la sonda intermitente que necesita ponerse en la uretra varias veces al día, puesto que, como consecuencia de la lesión medular que padece desde el accidente aéreo, no puede orinar por sí misma.

Tras su directa, el régimen emprendió una campaña de descrédito contra la joven –a quien llamó "ingrata", "gusana", entre otros calificativos–, a través de sus voceros en redes sociales, que incluso llegaron a amenazarla, según denunció ella en un mensaje posterior.

A pesar de las críticas que sus quejas generaron en el sector más afín al gobierno cubano, también recibió incontables palabras de aliento y solidaridad de miles de cubanos.

Uno de los apoyos más inmediatos lo recibió del humorista residente en Miami, Andy Vázquez, quien compró insumos y pidió ayuda para hacérselos llegar cuanto antes.

El post publicado este sábado también tiene más de 400 mensajes de apoyo y solidaridad.

"Los cubanos siempre te vamos a apoyar. Le pido a Dios que te de fuerzas para que sigas luchando por la vida que él te regaló, nunca dejes de soñar", "Bendiciones Mailén, tú tienes un pueblo que te apoya. Los que no, son solo oportunistas defendiendo lo indefendible", "No dejes que nadie te quite tus derechos!" y "Todos te queremos, a esos que te tildan de mal agradecida, óbvialos. Tú solo sufres tu dolor. Dios te siga cuidando y bendiciendo como lo hizo ese fatídico día donde se te cambió la vida", fueron algunos de ellos.

El accidente aéreo de mayo de 2018 causó la muerte de 113 personas en la isla. Díaz Almaguer fue la única sobreviviente de este trágico suceso. Estuvo tres años hospitalizada.