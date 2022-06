México entrega documentos migratorios a 3 mil personas de caravana

El gobierno de México entregó documentos migratorios a tres mil personas que marchaban en ese país en caravana hacia la frontera norte con Estados Unidos.

“El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación concluyó esta tarde la atención de aproximadamente 3 mil personas migrantes extranjeras que el viernes pasado salieron de Tapachula, Chiapas, hacia la frontera norte del país”, informó en un comunicado este domingo el organismo.

En la nota, el INM refiere que esas personas recibieron tarjetas que les permiten el tránsito regular por México en su contexto de migración, aunque no da detalles de sus naciones de procedencia, y que se suspendió el avance del contingente.

A los migrantes les entregaron el referido documento por razones humanitarias en la ciudad de Huixtla, municipio perteneciente al estado de Chiapas, entre este sábado y domingo en las instalaciones del Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) de esa localidad.

El comunicado añade que en estas tareas intervinieron Agentes Federales de Migración, elementos de Grupo Beta y Oficiales de Protección a la Infancia del INM, así como integrantes de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Salud del gobierno del estado, quienes en todo momento brindaron atención y servicio integral, en el ámbito de sus atribuciones y competencias de ley.

El INM insiste, además, en su “compromiso por una migración segura, ordenada y regular, con pleno respeto y salvaguarda a los derechos, sin menoscabo de su condición política, económica y social, con especial atención a grupos vulnerables como niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores”.

A principios de junio, unos 15 mil migrantes de Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua, Centroamérica, entre otros países salieron desde Tapachula, en Chiapas, hacia la frontera estadounidense.

Pocos días después, una parte de los integrantes de esa caravana llegó a un acuerdo con las autoridades mexicanas para recibir un documento que les permite permanecer legalmente por 30 días en el país.

A ese grupo, el INM les comenzó el proceso para entregarle el documentos conocido como Forma Migratoria Múltiple, el cual permite el tránsito libre por un período de tiempo determinado, además de dar la posibilidad de llegar a la frontera norte sin ser detenido por las autoridades mexicanas.

No obstante, tras el avance de esta caravana, Estados Unidos envió un duro mensaje a los migrantes irregulares que se encaminaban hacia su frontera, en el que dejó claro que no permitiría la libre entrada a su territorio.

En el intento por disuadir a los numerosos migrantes, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, avisó: "La frontera está cerrada; no se arriesguen".

“La frontera de Estados Unidos no está abierta. La entrada a Estados Unidos depende de un motivo legal para entrar y lo que yo digo a esta gente es que no arriesguen sus vidas en una jornada larga que no va a resultar en la entrada a Estados Unidos”, añadió Nichols en un posterior reporte de la Agencia EFE.

Preguntado por la posibilidad de alcanzar acuerdos migratorios con países de la región, sin invitar a la Cumbre de las Américas a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua -grandes emisores de migrantes en la región- el subsecretario dijo que la administración Biden sostiene conversaciones con los gobiernos de estos países.

“Tuvimos un diálogo sobre temas migratorios con el gobierno cubano este año. Hemos reanudado las emisiones de visados en La Habana y hemos aumentado la cantidad de remesas que los norteamericanos pueden enviar a la isla”, explicó Nichols, quien afirmó que también discuten el asunto con el gobierno nicaragüense.

Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revelaron que más de 1,7 millones de migrantes irregulares llegaron a la frontera con México entre octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, mientras que en el año fiscal 2022, que inició el 1 de octubre de 2021, la CBP ha contabilizado más de un millón de migrantes interceptados en la frontera sur estadounidense.

Por su parte, México deportó en 2021 a más de 114,000 migrantes irregulares de acuerdo con los datos de la Unidad de Política Migratoria, una cifra nunca vista en casi 15 años

A mediados de junio, el CBP informó que el flujo migratorio cubano por vía terrestre alcanzó la cifra de 140,602 durante los primeros ocho meses del actual año fiscal (FY2022), que comenzó el pasado octubre. El total incluye también puntos de la frontera norte de Estados Unidos.

Esos datos confirmaron oficialmente la mayor estampida de inmigrantes cubanos hacia territorio estadounidense en seis décadas, superando con amplitud al éxodo del Mariel de 1980, cuando en apenas siete meses arribaron unas 125,000 personas.