Chocolate anuncia recaudación de fondos para ayudar a cubanos en la isla: "Hay un pueblo ahí que nos necesita"

Chocolate MC anunció este martes que comenzará a recaudar fondos para ayudar a los cubanos residentes en la isla, aunque no concretó la forma en que lo hará.

“Hay un pueblo ahí que nos necesita. Quizás no logremos tumbar la dictadura, pero sí podemos ayudar a nuestro pueblo a que no pase hambre. De esta manera le hago saber que voy a empezar a recaudar fondos para ayudar a mi gente”, indicó el reguetonero en una publicación en Instagram en la que compartió un fragmento de conversación con un cubano en la isla que le pidió ayuda.

“No es decir, soy el Rey, es portarse como uno. Abajo la dictadura. Viva Cuba Libre”, concluyó Chocolate, quien dijo que no le gusta publicar cosas así pero que lo hace para motivar a sus demás colegas a que atiendan a los cubanos que pasan trabajo y que no sean “tan creídos”.

“Sí, porque hay unos cuantos que se creen que no son humanos igual que ustedes. Nada más les responden a los que están pegaos o verificados”, comentó en relación con la actitud de algunos de sus colegas del género urbano.

En una publicación posterior, Chocolate relató que pasó por la oficina donde piden ayuda sus “hermanos cubanos recién llegados” y les regaló mil dólares para que se lo compartieran entre todos.

“Como esto tengo muchas cosas más aquí en mi móvil, pero no me gusta andar publicando estas cosas. Lo hago para sentirme bien yo, no para impresionar a nadie”, reiteró.

El anuncio de Chocolate fue recibido por numerosos comentarios de elogios de sus seguidores.

"Libertad, hermano"; "Qué grande eres, mi hermano"; "Usted es el verdadero tanke mano...por eso te mereces estar donde estás..mis respeto y apoyo en todo lo que haces, campeón, sigue tu línea y no le bajes nunca bendiciones"; "Usted fue grande, es grande y siempre será grande", fueron algunos de los comentarios que celebraron la actitud de Chocolate, que no ofreció mayores detalles sobre cómo piensa materializar la recaudación de ayuda para los cubanos en la isla.

En los últimos años Chocolate se ha manifestado sistemáticamente de forma crítica con el régimen cubano, y ha arremetido contra sus colegas de profesión que visitan la isla, entre ellos El Taiger.

A comienzos de este mes Chocolate MC exhortó a sus seguidores a usar la imagen de Maykel Osorbo y de Luis Manuel Otero como foto de perfil en redes sociales en rechazo a los arbitrarios juicios celebrados en Cuba contra ambos artistas independientes, que ha culminado en sentencia de 9 y 5 años de cárcel, respectivamente.

"Basta de injusticia cojone. Abajo todos los artistas, influencers y youtubers doble moral, abajo todos los chivatones que están infiltrados aquí en el yuma. Hago un llamado al exilio, el enemigo está aquí", advirtió en su cuenta de Instagram Chocolate, en un mensaje en el que pidió libertad para Osorbo y Otero Alcántara.

