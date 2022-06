Entre lágrimas, Becky G se defiende de acusaciones de plagio: "Estoy totalmente devastada"

Becky G habla de acusaciones de plagio Foto © Instagram / treslucebeauty

La emoción y alegría que está viviendo estos días Becky G por su marca de cosméticos se ha visto empañada por las acusaciones de plagio de otra marca de la competencia.

Los últimos días han sido agridulces para la reguetonera de orígenes mexicanos, que está en plena celebración por el primer aniversario de su marca Treslúce. Pero no todo han sido alegría y felicidad, ya que otra marca de cosméticos, Araceli Beauty, acusó a Becky G de copiar sus ideas, sus conceptos y lanzar productos similares.

Conteniendo las lágrimas, pero con la voz tocada por la emoción, la intérprete de "Mamiii" o "Sin Pijama" decidió dar un paso al frente para defenderse a ella y a su marca.

"Estoy totalmente devastada", dice la artista y empresaria en el vídeo que compartió en el perfil de Instagram de su firma. "Mi integridad, mi autenticidad, mi carácter y mi trabajo duro han sido cuestionados. Me llaman floja, que solamente soy latina cuando me conviene", agregó visiblemente afectada.

La cantante justificó el parecido entre las dos líneas en la inspiración de ambas en la herencia mexicana, concretamente en Jalisco. Además, aseguró que nunca ha sido su intención enfrentar, dividir su comunidad o pasar por encima de nadie.

"Me han apoyado y me han dado mucho. Estoy respondiendo a esto porque siento está en mi corazón hacerlo, no porque tenga que hacerlo. Espero que después de esto, mis intenciones sigan siendo claras y podamos seguir adelante. Nuestra comunidad juntos. Necesitamos unidad, no división", comentó Becky G, que desde que es pequeña asegura que ha sido avergonzada por no ser lo suficientemente mexicana, porque no nació en México.

"No soy mejor que tú, no me veo más grande que tú. Vengo de dónde vengo que es de dónde tú vienes. Y nuestra comunidad necesita unidad y no división. Esta no es la manera. Espero, de corazón, que encontremos entendimiento, claridad y paz en la situación", dijo Becky G, antes de concluir: "Soy quién soy y no voy a pedir perdón por ello".

Unos días atrás, en el perfil de Araceli Beauty se publicó un post en el que la marca mostraba las similitudes entre las dos líneas, provocando una reacción en las redes sociales por parte de los usuarios.

Ante la respuesta de Becky G, la marca Araceli Beauty volvió a pronunciarse asegurando que han intentado resolver este problema de manera privada, pero tras no tener respuesta, tomaron la decisión de hacer público este asunto.

"Estoy de acuerdo, no deberíamos derribar al otro, que es la razón por la que nunca he dicho nada negativo de ti. Pero tengo que defenderme a mí y al negocio que he creado", dijeron en el comunicado.

