Christian Nodal critica a Bad Bunny: "Hasta para cantar estupideces hay que tener talento"

Christian Nodal vuelve a estar en el ojo del huracán, y esta vez no por ningún enfrentamiento público con J Balvin, al que incluso le dedicó una tiradera unas semanas atrás.

En esta ocasión, han sido unas declaraciones suyas en la revista Rolling Stone las que no han sentado bien entre los fans de Bad Bunny y han causado un gran alboroto en el mundo virtual...

"Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, 'Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame', pero hay que tener talento para hacerlo", dijo el mexicano a la citada publicación, haciendo referencia al éxito "Safaera" de Bad Bunny.

"Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad", agregó, comparando lo que intentan transmitir desde el regional mexicano con lo que se suele cantar en el del género urbano.

Recalcando esto, el intérprete comentó que él se siente orgulloso de sus letras y melodías. "No me sentiría orgulloso cantando otras cosas, y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida".

Estas declaraciones están siendo muy comentadas en las redes sociales, donde muchos seguidores del Conejo Malo han mostrado su enfado contra el mexicano, quien recientemente tuvo una gran controversia con otro artista latino, J Balvin.

En la entrevista con la prestigiosa revista, el cantante de rancheras también habló de cómo se consume a día de hoy la música. "La música ahorita mismo es comida rápida", sentenció Nodal, que comentó que los hits mundiales no duran como hace unos años.m

"Estamos acostumbrando a consumir mucho más rápido y digerir la música como si fuera comida rápida. Y no, las cosas no van así. Al arte hay que tomarle aprecio, al arte hay que valorarlo, al arte hay que tomarlo con mucho amor, con mucho respeto", añadió.

