Avión se estrella al despegar en el aeropuerto de Río Grande, Argentina

Un avión se estrelló este viernes al despegar en el aeropuerto de Río Grande, Argentina, con saldo preliminar de cuatro víctimas mortales.

Una fuerte explosión y una inmensa columna de humo proveniente de la pista del aeropuerto dieron cuenta del siniestro, captado en un video posteado en Twitter.

La nave involucrada era un Learjet 35A con matrícula LV-BPA que realizaba labores sanitarias y había llegado de Buenos Aires para trasladar un paciente, precisó el medio local Infofueguina.

Los reportes indican que la aeronave, que operaba para la compañía FlyingAmerica, sufrió un inconveniente durante el despegue y se desplomó en la misma estación aeronaval del Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel.

La víspera se reportó otro incidente aéreo cuando un avión de la aerolínea canadiense Off We Go (OWG) con destino a Cuba hizo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Jacksonville, en Florida, tras un incendio en sus bodegas de carga.

Hace dos semanas, otro avión de pasajeros con destino al balneario cubano de Varadero se vio obligado a regresar al aeropuerto de Lisboa por una falla en el tren de aterrizaje.

Aunque el incidente no clasificó como emergencia, según confirmó a CiberCuba un portavoz de la terminal internacional de Portela, en la capital portuguesa, sí tuvo que regresar al aeropuerto de origen por esta falla técnica.