Embajador de EE.UU. en México culpa a Cuba, Nicaragua y Venezuela por enorme flujo migratorio

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, responsabilizó a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua del creciente flujo migratorio que se moviliza diariamente rumbo a la frontera de su país.

El diplomático argumentó que si bien la pandemia “creó una pobreza en muchos lugares del mundo”, en países con “gobiernos que no trabajan” se ha desatado un éxodo migratorio, según un reporte del portal noticioso Alto Nivel.

“Solo en Venezuela han salido millones de venezolanos porque no tienen seguridad, porque no tienen trabajo, porque el Gobierno de Venezuela no está trabajando, el Gobierno de Nicaragua lo mismo, no está trabajando para el pueblo, el Gobierno de Cuba”, explicó.

En una conferencia de prensa en estado mexicano de Querétaro, donde lamentó la tragedia de 53 migrantes muertos en la ciudad estadounidense de San Antonio, Texas, Salazar agregó que la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera norte de México provienen de esos tres países con regímenes totalitarios.

El diplomático estadounidense dijo que México se ha convertido en “el corredor doloroso de migración” por la acción de criminales que se aprovechan de los indocumentados.

Al respecto, afirmó que se está viendo una llegada de migrantes sin precedentes, por lo que se requiere un plan conjunto entre México y Estados Unidos para revertir y frenar el fenómeno; y recordó que el próximo 12 de julio los presidentes de ambas naciones, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, sostendrán una reunión en Washington para analizar el tema.

La presencia de cubanos en México se ha incrementado en el último año luego de que Nicaragua eliminara el requisito de visado para los habitantes de la isla caribeña.

Asimismo, la crisis política en Venezuela y la pobreza creciente en Nicaragua han lanzado a miles de personas a las peligrosas rutas migratorias centroamericanas.

Hace unos meses trascendió la conmovedora historia de un venezolano que llegó al fronterizo río Bravo en una bicicleta, huyendo de la situación en su país.