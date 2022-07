Periodista Yadiris Luis Fuentes denuncia hostigamiento de Seguridad del Estado de cara al 1JJ

La periodista independiente Yadiris Luis Fuentes denunció el pasado viernes que, mientras se acerca el primer aniversario de las protestas del 11 de julio, la Seguridad del Estado arrecia las presiones y métodos de acoso sobre su persona y su círculo cercano.

En un texto compartido en sus redes sociales, Fuentes relató cómo el agente conocido como Manuel, el oficial de la Seguridad del Estado que la “atiende”, la amenazó con que “no vería en mucho tiempo la luz” si, en caso de que sucediese algo en esa fecha, salía a cubrir el evento.

“La preocupación de ‘Manuel’ estriba en mis planes para el 11 y el 12 de julio, dice que si me atrevo a salir en caso de que suceda algo ‘estaré buen tiempo sin ver la luz’. Ha pasado a advertirme y cerciorarse si debe poner patrulla policial o no para mantenerme vigilada”, comentó

La periodista considera que es muy posible que durante esa fecha se dé un escenario similar al de ocasiones anteriores en que periodistas independientes y activistas de derechos humanos han sido sitiados por la policía política.

“Este incidente me traslada a noviembre de 2021, en días anteriores al 15 de noviembre varios periodistas y activistas fuimos interrogados y posteriormente vigilados. Los métodos disuasorios fueron muchos: citaciones, chantajes, amenazas, vigilancia. No dudo que, antes del 11 de julio, muchos vivan similar situación y que, durante la fecha, otros sufran arrestos domiciliarios”, estima.

Previamente a la visita de este oficial de la Seguridad, Fuentes había recibido una comunicación verbal, a través del jefe de sector de su localidad, que la persuadía a asistir a un interrogatorio este sábado en la estación policial ubicada en Zapata y C, en La Habana, a las 8 de la noche.

Ante lo inusual del horario y la ausencia de una citación oficial, Yadiris se negó a asistir, y ese fue el motivo de la “visita” del oficial de la policía política.

“La ‘conversación´ y todo el procedimiento me ha parecido altamente arbitrario. Primero, se me comunica que debo asistir a un interrogatorio de noche y luego, como parte de un juego macabro, el agente aparece en mi domicilio a acosarme e interrogarme en la reja y, de paso, decirme que no vaya a la estación. Conoce la Seguridad del Estado los peligros de las calles cubanas, más cuando se es mujer y se vive sola. Los procederes del cuerpo represivo están plagados de misoginia y machismo, eso no es un secreto”, denuncia.

Además de estos procedimientos de chantaje y acoso, la periodista ha contado que el oficial Manuel intenta presionar a través de ella a parte de su círculo cercano, entre quienes se encuentra la activista trans Mel Herrera.

“En adición, ha mencionado que nos vio a mí y a mis amigos en el concierto de Pablo Milanés; yo también lo vi. En cada interrogatorio subraya que no me conoce nuevos novios, excepto “aquel de noviembre”. Además, esta vez, como en otra anterior, ha intentado enviar un mensaje a mi amiga, la periodista Mel Herrera. Le he dicho que hagan su trabajo; no soy recadera”, expone.

Ante estos métodos de violencia psicológica y acoso continuado contra ella y muchos de sus amigos, la respuesta de Fuentes ha sido recordarle al oficial que la hostiga que la justicia contra los verdugos puede tardar, pero siempre termina llegando.

“Le he recordado a ‘Manuel’ que, en Alemania, acaba de ser juzgado un guardia nazi de 101 años de edad por ser cómplice en el asesinato de miles de presos cuando era guardia de un campo de concentración. Un tribunal alemán lo condenó a cinco años de prisión; la justicia tarda, pero llega, concluye.

El acoso de la Seguridad del Estado contra esta reportera del portal ADN Cuba se ha materializado de diversas maneras en los últimos meses.

El pasado febrero, Fuentes fue multada con 3,000 pesos cubanos, tras haber sido sometida a un interrogatorio de la Seguridad del Estado en la estación policial de Zapata y C, donde también recibió varias amenazas.

Los agentes le advirtieron que con el Acta de advertencia que le aplicaron el 12 de noviembre de 2020 y la multa de ese día, supuestamente por incumplir el Decreto Ley 370, ley mordaza que limita la libertad de expresión en Cuba, suponen el inicio de unos antecedentes por los cuales podrían llegar a procesarla.

En enero, la periodista fue desalojada de la vivienda que rentaba en La Habana debido a presiones de la Seguridad del Estado sobre su casero.