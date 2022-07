María Elvira Salazar sobre López-Calleja: "El castrismo pierde un hombre clave"

La congresista estadounidense María Elvira Salazar reaccionó a la muerte, este viernes, del general de división de las Fuerzas Armadas Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, jefe del conglomerado empresarial GAESA y afirmó que el castrismo perdía a un hombre clave.

“El castrismo pierde un hombre clave en su brutal maquinaria. El general López-Calleja estaba en el negocio del poder y se enriquecía al frente de la empresa militar. Estos sátrapas no son inmortales. ¡Que Dios tenga compasión de él, porque el pueblo cubano no la tendrá!”, escribió la política de ascendencia cubana en su cuenta oficial de Twitter.

“Parece el principio del fin, no me alegro de la muerte de nadie, pero la de este señor me resulta hasta conveniente. Se acerca el aniversario del 11J y hay un represor menos en el bando de los comunistas, espero que no sea coincidencia”, escribió un internauta en respuesta al tuit de Salazar.

“Hay un espacio frío y oscuro en lo más profundo del Cocitos (infierno) donde este tipo de almas vagan en pena por el resto de la eternidad”, “Hoy Cuba es un poco más libre, hoy el pueblo está de fiesta”, agregaron otros usuarios de la red social.

De acuerdo con información obtenida por CiberCuba, López-Calleja fue sometido hace alrededor de cinco meses a una intervención quirúrgica para tratar de tratar un avanzado cáncer de pulmón, pero su situación de salud quedó muy frágil y se agravó con serios problemas respiratorios.

A los 62 años murió de un paro cardiorespiratorio. El general comunista fue, hasta su deceso, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, por el municipio de Remedios, en Villa Clara.

Exyerno del dictador Raúl Castro Ruz, tenía mucho poder dentro del gobierno cubano, pues estaba al frente del Grupo de Administración Empresarial (GAESA), entidad con fuertes lazos militares encargada de controlar la economía del país y de la construcción de hoteles en los principales polos turísticos de la isla.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez dijo lamentar el deceso del general de división y afirmó que "se nos ha ido un revolucionario". "Siento profundo dolor al expresar mis condolencias y las del pueblo de Cuba a la familia y amigos de Luis Alberto Rodríguez Lopez-Calleja. Se nos ha ido un revolucionario, un hombre que sirvió a la Patria y a la Revolución en todas sus trincheras", escribió el representante del régimen en su cuenta de Twitter.

También el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, publicó un mensaje de condolencias por la muerte del hombre de confianza de la familia Castro-Espín. "Con profundo dolor recibí la noticia del fallecimiento del compañero Luis Alberto, un gran empresario, un gran economista, un gran revolucionario, fiel a Fidel y Raúl, mi hermano. Mi apoyo a toda la familia", dijo Marrero en su cuenta de Twitter junto a una foto de ambos.