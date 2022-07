Madre cubana en España por primera vez: "Es tan fácil todo"

Grethel Igalza Castelo Foto © Captura de video de YouTube de Camallerys Vlogs

La youtuber cubana Grethel Igalza Castelo, quien acaba de llegar a España, compartió sus impresiones tras salir de la Isla por primera vez y comprobar cómo se vive en un país capitalista.

La joven, conocida como Grethel Space en sus redes sociales, recorrió varios comercios en Madrid, de la mano de su colega Frank Camallerys, quien se mudó a esa ciudad en octubre pasado.

"Son muchos sentimientos encontrados, son muchas cosas así de golpe", dijo Space, que lleva unos diez días alejada de su familia en Cuba.

"De todo en todos los lugares, no hay escasez, no pierdes el tiempo, o sea, vas rápido. Si quieres tomarte un refresco te lo tomas, si quieres una comida hecha te la compras. La vida se vive tan rápido y es tan fácil todo, no pasas trabajo", relató.

Grethel dejó a sus dos hijas pequeñas al cuidado de su madre y su esposo en La Habana, y comentó lo difícil que fue alejarse de ellas, pero señaló que lo hizo para buscarles un futuro mejor.

"Yo no quiero que mis hijas pasen 30 años como yo, viviendo en Cuba: no hay corriente, el agua, la comida, el uniforme, no hay merienda, todos esos problemas que ya sabemos cuáles son. No quiero que mis hijas vivan así, no quiero que pasen 30 años de atraso", recalcó.

La joven madre visitó varios lugares de la ciudad española como el metro, del que le impresionó sobre todo su limpieza y la rapidez del servicio.

También fue a varias tiendas y comprobó que hay productos de todos los precios, donde pueden comprar las personas aunque tengan más o menos poder adquisitivo.

"En Cuba para tú comprarte una ropa o la compras a alguien que te la revenda, alguien que viaje y venga de mula, o por algunas páginas como Revolico", recordó.

Grethel Igalza solía mostrar en sus redes la realidad de Cuba, y denunciaba problemas como el desabastecimiento, las colas y los altos precios.

En mayo de 2020 compartió la experiencia que vivió un día al intentar comprar alimentos en la importante tienda Galerías de Paseo, en La Habana.

Grethel y su pareja fueron al centro comercial, donde estaban ofertando pollo, picadillo, hamburguesa, mortadela y jamón. Ambos pensaban quedarse a hacer la cola, que superaba una cuadra, pero decidieron irse cuando una empleada salió y dijo que solo darían 130 turnos.

"Por eso estoy cansada, obstinada de vivir aquí. El día que me vaya no vengo, no regreso ni de visita", dijo entonces.