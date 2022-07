Multitudinario concierto de Yomil en Güira de Melena: "La pasamos brutal"

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo reunió este sábado a un número récord de seguidores durante su concierto en Güira de Melena, en el que interpretó canciones muy conocidas de su repertorio, incluidos varios de los temas que lo catapultaron a la fama como parte del dúo que formó con El Dany.

“Me dijo Albert Manager que ayer fue récord en Güira, la pasamos brutal. Gracias a todos los que se dieron cita y disfrutaron, la vibra estuvo muy high los amo”, escribió el cantante en una publicación en Instagram, a la que ya han reaccionado más de 9,000 internautas.

El intérprete de “Te paso a buscar” compartió además un video de varios fragmentos del concierto, incluido el instante en el que llega a la plaza de ese municipio, ubicado en Artemisa, donde lo esperaba un público ansioso por escucharlo, por tomarse fotos y pedirle autógrafos.

También aparece en el clip el momento en el que entra al escenario y los espectadores comienzan a aplaudir y a gritar. “Con la mano pa' arriba”, dice Yomil mientras arranca la presentación: mucho humo, bailarines y luces redondearon el esperado concierto.

“Que grande eres hermano mío”; “Maestro, muchas bendiciones y sigue rompiendo fuerte como se debe, tkm ídolo”; “La pasamos brutal, una vez más gracias, eres el más duro de Cubaaaa”, escribieron algunos fanáticos en el post del cantante.

“Te esperamos esta noche en Trinidad para romperla también”, dijo otro de los seguidores, recordando el concierto del artista programado para este domingo en la antigua villa colonial, en el sur de Sancti Spíritus.

Yomil se ha mantenido muy activo en los últimos meses, enfocado en su vida personal, junto a su pareja, la actriz e influencer Daniela Reyes, y en su carrera. Hace algunas jornadas se tomó el tiempo para reflexionar sobre la realidad del género urbano en Cuba y el futuro que espera a los defensores de esta música.

"Claro que el movimiento no puede avanzar si los pocos programas que existen lo único que promueven es el chisme y la vulgaridad, el arte y los buenos aportes no les interesan porque no les es negocio", escribió en sus historias de Instagram, en un mensaje del que se hicieron eco otros exponentes del género.

El cantante pidió incluso a los youtubers cubanos que se dedican al mundo de la farándula, que no lo busquen más para hablar de chismes y política, pues cuando él y otros artistas hacen conciertos de primer nivel, que aportan al movimiento, no dicen nada al respecto.

A mediados de junio, el reguetonero anunció el lanzamiento de un nuevo disco con temas de El Dany, en el que los seguidores del dúo Yomil y El Dany podrán escuchar la voz del desaparecido cantante. Los seguidores del artista esperan que el fonograma salga el próximo 18 de julio, día en que se conmemora el segundo aniversario de la muerte de Daniel Muñoz, como homenaje a su figura.

