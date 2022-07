Expolicía cubano ayudante en Oficina del Sheriff en Florida: "Cualquier meta que tengas en este país, puedes conseguirla"

Pedro González Horstmann, un abogado y expolicía cubano que salió hace 15 años de la isla y trabaja desde 2021 como ayudante en la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, en Florida, dice estar seguro de que “cualquier meta” que se tenga en EE.UU. se puede conseguir.

Horstmann -quien en Cuba fue policía y obtuvo una licenciatura en Derecho- abandonó la isla con 37 años, luego de esperar cinco años para recibir el permiso de salida.

Viajó con su esposa primero a Ucrania y de allí a México, desde donde cruzó la frontera terrestre con EE.UU. por Laredo, en 2012.

“Hace 15 años salí de mi país llorando porque no sabía cuál era mi destino. Salí con 2,000 dólares en el bolsillo, un diccionario y mi esposa”, cuenta un emocionado Horstmann para un reportaje de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough que revela historias de vida de sus oficiales.

“La emigración es una decisión difícil. Es una decisión que lo inmigrantes toman no porque quieran abandonar sus países, sino porque hay circunstancias en esos países que no los ayudan a vivir mejor. Así que una vez que tomes la decisión sabes que vas a tener tiempos difíciles, momentos difíciles. Cuando tomas la decisión de irte, sabes que dejas toda tu vida detrás”, argumenta.

“Yo no niego ni rechazo mi vida anterior en Cuba porque me educó. Tuve una licenciatura allí, me preparé como oficial de la policía”, precisa González Horstmann, quien cuenta que fue “debido a la contradicción política con el Sistema” que decidió irse del país, aunque debió ser paciente porque le costó cinco años recibir el permiso para salir.

Una vez en Estados Unidos aprendió inglés y fue conductor de Uber, repartidor de pizza y profesor. Su deseo de regresar a la Policía estuvo marcado por una experiencia que lo impactó.

“Lo más importante para mí fue ver a una mujer, usando este uniforme, hablar con inmigrantes y no pedirles ningún documento ni estatus legal. Para mí fue ‘un wow esto es una agencia muy importante que cuida a la gente, que cuida a la comunidad’”, relata.

Cuenta que esa persona que lo inspiró se llama Marilyn Alvarez, alguien que se reencontró nueve años después de haberla visto por primera vez.

“La parte más emotiva en este tiempo fue cuando vi a Marilyn Alvarez nuevamente, nueve años después de haberla visto por primera vez. Ella no se acordaba de mí, por supuesto, pero cuando la vi para mí fue la oportunidad de decir: ‘gracias’”.

En 2019 Pedro González Horstmann obtuvo la ciudadanía estadounidense y aplicó a un empleo en la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, que acabó obteniendo.

“Empecé mi carrera con 51 años, ahora tengo 52”, dice Horstmann sobre su nueva etapa como ayudante de Patrulla en la parte oeste del condado de Hillsborough.

"Cualquier meta que tengas en este país, los Estados Unidos, puedes conseguirla", subrayó el oficial de origen cubano.

“No rechazo ninguna decisión que haya tomado en mi vida. Estados Unidos ofrece mucho, para todos”, concluyó.