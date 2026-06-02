Cubana enseña la compra que hizo para enviar a su abuela en Cuba y deja a todos comentando

Karen Hernandez, una cubana residente en el exterior conocida en TikTok como @elixir_karen1994, publicó un video mostrando una compra de 308 dólares destinada íntegramente a su abuela en Cuba, con el mensaje «Un poco de cariño a mi abuela en Cuba».

El video, publicado el pasado martes 26 de mayo, se convirtió en uno de los más comentados de la semana en la comunidad cubana en redes sociales, al reflejar una realidad que cientos de miles de emigrados comparten a diario.

Desde el primer segundo, Karen deja claro su criterio: «haciendo una compra para mi abuela en Cuba tenía claro que todo era para sus gustos».

La lista de productos es un retrato fiel de las carencias en la isla: arroz, crema para la piel, avena instantánea, laurel, comino, ramas de canela, paprika, vinagre de sidra de manzana, un galón de aceite de oliva extra virgen, cuatro paquetes grandes de café La Llave, Nestum, harina lacteada, sazón Goya, lentejas, chícharos, frijoles blancos, fideos, latas de carne sin conservantes, picadillo, spam y cabezas de ajo.

Cada elección tiene una razón de peso.

Sobre el vinagre de sidra de manzana, Karen explica que «es buenísimo para las personas que son diabéticos», dejando entrever que su abuela padece esa enfermedad.

Los cuatro paquetes de café no son casualidad: «tomar café con chícharo no es opción para ella», dice Karen, en referencia a la práctica extendida en Cuba de mezclar café con chícharo molido para rendirlo ante la escasez.

Las latas de carne también tienen su justificación: como en Cuba «no hay corriente», Karen optó por conservas que no requieren refrigeración, eligiendo además las que no contienen conservantes.

Al mostrar las cabezas de ajo, anticipa la reacción de su abuela: «cuando ella vea eso se va a quedar».

El cierre del video es directo: «la compra fue un total de trescientos ocho dólares».

Este tipo de contenido se ha consolidado como un fenómeno propio dentro de la comunidad cubana en el exterior, donde mostrar las compras para Cuba en redes sociales combina emoción familiar y denuncia implícita de la situación en la isla.

No es la primera vez que este tipo de videos genera ola de reacciones. Otras cubanas han protagonizado momentos similares, y en algunos casos el reencuentro con los paquetes ha terminado en lágrimas, como cuando una señora se emocionó al recibir el regalo de su hija.

El contexto que empuja estos videos es devastador.

Según datos del Food Monitor Program de mayo de 2026, el 96% de los cubanos ha perdido capacidad de compra de alimentos, la producción agrícola nacional cayó un 67% en cinco años y el país importa alrededor del 80% de lo que consume.

Los apagones agravan aún más la situación: afectan la preparación de comida en el 80,4% de los hogares cubanos, según datos del pasado lunes.

Ante esa realidad, la demanda de envíos de comida, medicinas y generadores desde Miami está disparada, según reportes recientes.

Karen cerró su video con una invitación a la comunidad: «déjame en comentarios qué cambiarías de esta compra o qué agregarías», una pregunta que, para miles de cubanos en el exterior, no tiene nada de retórica.