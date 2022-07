Ómnibus donados por Bélgica circularán sin aire acondicionado por La Habana

Los ómnibus donados por Bélgica a la empresa de transporte público de La Habana circularán sin aire acondicionado, según autoridades de la movilidad urbana en la capital cubana.

La Empresa Provincial de Transporte de La Habana informó este martes en su perfil de Facebook que el aire acondicionado de estos vehículos “no soportan las altas temperaturas del país”, por lo que “se está trabajando a partir del acoplo de ventanillas de los ómnibus del desarme”.

También dijeron que “se pretende cambiar tres ventanas a los carros rígidos y a los articulados cinco; además del sistema de ventilación actual”.

Asimismo, apuntan que “ante la situación actual que presenta el transporte, se decidió poner a explotar estos ómnibus y al unísono trabajar en la adaptación al clima”.

En la nota refieren, además, que los ómnibus donados fueron trasladados el 24 de junio último desde el puerto habanero para la UEB Terminal de Ómnibus Mulgoba para su preparación y puesta en marcha.

Refieren, además, que “a pesar de desconocerse elementos básicos de la operación de estos equipos, el día 4 de julio comenzó la explotación de cinco ómnibus articulados por la ruta P12 y cinco ómnibus rígidos por la ruta P16”.

Puntualizaron, también, que “en los próximos días se incorporarán más equipos al servicio de transportación de pasajeros, hasta llegar a 16 en explotación; 9 por la línea P12 y 7 por el P16.

La información detalla, además, que estos ómnibus donados no son nuevos, ya que fueron fabricados en el año 2007 y tienen 14 años de explotación, lo que bien conservados y con un alto nivel tecnológico.

En la nota reconocen que los equipos “han presentado averías técnicas, que con la colaboración de los órganos de reparación de la provincia, se trabaja en solucionar”.

En el mismo perfil, en otra publicación refieren que en total se recibieron como donación a 29 ómnibus provenientes de Bélgica para el apoyo al servicio de transportación urbana en la capital.

La publicación detalla que de ese total, diez pertenecen al Ministerio de Cultura y los restantes, a la Empresa Provincial de Transporte de La Habana para que operen en la terminal de ómnibus Mulgoba, en el refuerzo de las rutas P12, P16 y P13.

En la información sobre la puesta en marcha de estos vehículos donados sin aire acondicionado, un usuario de la red comentó que es “mentira” que no resistan el calor de la isla, “porque esos ómnibus están preparados para eso, y mucho más ese modelo”.

“Pero a ver, ¿cómo es eso del aire acondicionado, si no somos el único país que tiene estas temperaturas y en todos hay transporte con aire acondicionado precisamente por eso? Pero bien, supongamos que semejante razón sea así... ¿no pudieron prepararlos antes de crear las expectativas? ¿Por qué todo tiene que ser tan traumático?”, argumenta un internauta en los comentarios de la referida publicación.

Otro usuario cuenta que “tuve la amarga experiencia de coger la ruta P16 hoy y sinceramente es inhumano haber puesto en servicio esos ómnibus que no tienen ventilación ninguna, íbamos todos en un mar de sudor”.

Un internauta pregunta, también, que “¿por qué no reparan los aires acondicionados para que el pueblo no pase calor dentro del ómnibus, o el aire acondicionado es solo para los extranjeros y dirigentes gordos y vagos que no producen nada? Tratan al pueblo como ganado en las guaguas”.

Otro preocupado por la durabilidad de los equipos apunta que “si no arreglan los enormes baches que hay en todas las calles dentro de muy poco esas guaguas estarán hecha polvo”.

Esta donación del gobierno de Bélgica a Cuba podría beneficiar a más de 32,000 habaneros que usan el transporte público cada día, de acuerdo con información oficial.

Jean-Jeacques Bastien, embajador del Reino de Bélgica en Cuba, resaltó que el donativo es resultado de las relaciones entre ambos países y que permitirá desplazarse al pueblo de la capital.

"Esperamos que muy pronto puedan entrar en servicio", escribió la sede diplomática de Bruselas en Facebook al compartir la noticia.

Por su parte, Lauger Medina Suárez, director de Planeamiento del Transporte de la Dirección General de Transporte Provincial La Habana, declaró a la estatal Agencia Cubana de Noticias que los 20 ómnibus destinados al transporte público (10 rígidos y 10 articulados) pasarán una exhaustiva revisión técnica antes de ponerse en funcionamiento, porque algunos tienen hasta ocho años de explotación.

Se les realizarán adaptaciones, sobre todo en la ventilación, porque son guaguas diseñadas para un clima totalmente diferente al de Cuba. La empresa alemana Mercedes-Benz, con sede en La Habana, se encargará de los futuros mantenimientos.

El donativo llega en el peor momento que atraviesa el transporte público en La Habana, con menos de la mitad de los equipos necesarios para cubrir la demanda de una ciudad que supera los dos millones de habitantes.

A pesar de las medidas adoptadas por el gobierno local, sigue sin poder cumplirse la demanda de la población, no solo por la falta de combustible, sino por la incapacidad financiera para adquirir piezas de repuesto en el mercado internacional, supuestamente por culpa de las sanciones económicas contra Cuba, de acuerdo con el discurso oficial.