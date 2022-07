Cubano denuncia malos tratos y desprecio en Embajada de México en La Habana

Un joven cubano estudiante de Medicina denunció malos tratos y desprecio por parte de los trabajadores y funcionarios de la Embajada de México en La Habana.

El joven, que se identifica en Twitter como Leo, acudió a la sede diplomática este 1ro de julio para intentar tramitar su visa luego de ser formalmente invitado al Primer Congreso Iberoamericano de Estudiantes de Medicina, que se celebrará en Cancún del 8 al 12 de noviembre próximos.

"Con mi pasaporte en regla, la carta de invitación y todo el dinero que necesito para cubrir las necesidades del viaje pensé que sería un proceso simple, pero no, somos cubanos y aquí nada es fácil", escribió en un hilo de Twitter que dedicó a su experiencia en la embajada.

"Lo único que recibí fueron maltratos y desprecios, el funcionario de seguridad de la puerta respondió a mi saludo con un NO y me dijo que tendría que esperar en una cola de más de 40 personas solo para hacer preguntas y pedir información".

El joven pasó 1 hora y 45 minutos en la cola y cuando finalmente pudo preguntarle, a través de la reja, a un funcionario sobre su trámite, "prácticamente no me escuchó ni le importó nada de lo que dije, solo me dijo que tenía que haber sacado una cita" y le dio una dirección de correo electrónico para que escribiera explicando su situación.

Leo ya había escrito cuatro veces a ese correo sin respuesta alguna, un proceso del que muchos cubanos que intentan contactar con la embajada se han quejado desde hace años.

"¿A quién se le ocurre (conociendo la poca disponibilidad de citas que existen en la página web oficial para obtener citas) que voy a sacar una cita con X meses de antelación esperando por un congreso que no tenía idea de que se realizaría?", se quejó el estudiante.

El joven reclamó recibir una respuesta de la Embajada de México "para saber si tengo alguna posibilidad de asistir a este congreso, que representaría mucho para mi como estudiante y para mi currículum, o sencillamente lo anoto en el listado de eventos y oportunidades que perdí por ser ciudadano cubano".

Las denuncias sobre la imposibilidad de sacar citas por la vía oficial para trámite de visas en la Embajada de México en Cuba son constantes desde hace años, al igual que las denuncias por ventas de citas para trámites de visados de turismo y legalización de documentos.

Aunque la embajada ha negado la venta de sus turnos y ha alertado que "no se dejen engañar" por quienes piden dinero para agendarlas, las quejas de los cubanos son masivas y frecuentes. En el grupo de Facebook "Citas Consulado de México en Cuba", muchos usuarios manifiestan que es imposible obtener una cita ingresando directamente a la página web y que los precios de quienes las venden son "exorbitantes".