Imponen 5 mil pesos de multa a un cubano por comprar pescado loro en una playa de Santiago de Cuba

Un cubano fue multado con 5.000 pesos por comprar pescado loro en una playa de Santiago de Cuba, en medio de la escasez de alimentos que padece la población del país.

El hombre, identificado como Felipe Fulhuerio, consideró que la sanción es "un atropello" y dijo que siente "ganas de morirse" ante semejante abuso de las autoridades.

Asegura que solo compró 20 libras del pescado para alimentar a su familia, en un momento en que resulta difícil conseguir alimentos en la isla.

"Hasta cuándo mi gente", se preguntó en una publicación en Facebook, donde postea las imágenes de la multa. Además, explica que no sabe que hacer "para buscar esa plata" porque de momento no tiene trabajo. "No pienso robar, vamos a ver qué pasa", lamentó.

Varios usuarios en Facebook comentaron la publicación y afirmaron que la sanción es "indignante". "¿De dónde sacan los camarones, las langostas, los pescados, los pulpos, etc. los restaurantes? ¿En qué tienda lo compran? Pero esto es sálvense quien pueda, me da lástima que esa persona compró esos pescados para comer en su casa y seguro bien caro le salieron para que unos descarados ahí le decomisen eso", publicó un usuario de la red social.

"Hasta que dejen de publicarlo en las redes y salgan para la calle todas las personas que sufren todos esos atropellos (...), cuando el policía mató al muchacho en Santa Clara todo el mundo estaba firmando y así la mayoría de las veces somos espectadores de una injusticia que ha demostrado no tener límite", expresó otra.

La nueva Ley de Pesca (129/2020) que entró en vigor en enero de 2020 en Cuba estaba pensada para "garantizar la soberanía alimentaria" del país, sin embargo, la situación de la pesca en Cuba no ha hecho más que empeorar.

También tenía el objetivo para contrarrestar el pesca ilegal y el mercado negro de la venta de pescado.

Recientemente la prensa oficial culpó a la pesca ilegal en aguas marítimas cubanas como la principal responsable de la falta de alimentos procedentes del mar en Santiago de Cuba.

A finales de 2021, el gobierno cubano tuvo reconoció que la pesca en el país no iba a recuperarse.

“No quiero romperle las ilusiones a ninguno, pero la pesca en Cuba no va a recuperarse a los niveles que experimentamos hace más de tres décadas”, apuntó en esa ocasión al portal oficialista Cubadebate Ariel Padrón Valdés, director de Regulaciones Pesqueras y Ciencias del Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL).

El funcionario dijo que, si bien "lo más socorrido es imputar la ineficiencia a entidades estatales dedicadas a este empeño", hay otros factores que inciden en la escasez de los productos del mar en la alimentación de los cubanos.

Padrón Valdés también reconoció que desde la década del 90 la flota del país se fue retirando gradualmente de los caladeros internacionales de peces porque las embarcaciones cubanas eran obsoletas.

El consumo anual de pescado per cápita en Cuba bajó "de 16 kg a unos 3.8 kg", una cifra muy distante de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que deben ser unos 12 kilos per cápita.

La pesca del pez loro está prohibida en algunos países por su importancia para los ecosistemas marinos. Estos "descargan" hasta 100 kg de arena blanca al año, por lo que son considerados "fábricas de arena, produciendo más de una tonelada de arena por año".

"La Universidad de Exeter estableció que los peces loro producen más del 85% de los nuevos sedimentos de arena en los arrecifes de las Maldivas. Cuando consideramos el impacto durante miles de años, imagínense la cantidad de hermosa arena blanca que los peces loro podrían producir si se les permitiera vivir y no se consumieran. Esto es muy importante para evitar la erosión de las playas", comenta un experto.

Afirma que esta especie también es esencial para la supervivencia de los corales, ya que actúa como limpiadora natural de los parásitos que crecen en ellos. Sin la ayuda del pez loro el coral simplemente moriría, explica.