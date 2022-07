Feid revoluciona a sus fans con el estreno de "Normal", su canción más esperada

Era uno de los estrenos más esperados de la semana y por fin está aquí. Feid lanzó "Normal", una canción que llevan esperando sus fans desde hace meses y que aterriza este viernes en todas las plataformas digitales y en Youtube con un videoclip protagonizado por él.

El cantante colombiano sabe cómo mantener en vilo a sus incondicionales, porque han pasado meses desde que mostró el primer adelanto de "Normal", que llega este 8 de julio para colocarse directamente en la lista de tendencias de Youtube con más de 1.7 millones de reproducciones horas después de su estreno.

La canción de reguetón romántico tiene una letra con la que muchos se pueden sentir identificados. "He querido borrarte pero sueño contigo. Quisiera que entendieras lo que hiciste conmigo. Yo dándote cien y tú me dabas cincuenta. Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas. Te extraño, pero perdonarte que mucho me cuesta", canta Feid al comienzo del tema.

"Normal" llega en un gran momento profesional para Feid, en el que sus últimos estrenos están arrasando en todas las plataformas. Algunos de ellos son "Pantysito", "Mojando Asientos" o "Ferxxo 100", que apenas unas semanas después cuenta con más de 20 millones de visualizaciones en Youtube.

Este estreno tiene muy emocionados a sus fans, que tras escuchar la canción convertían su nombre en tendencias en Twitter, donde los cibernautas celebran el lanzamiento de "Normal".

Aquí te dejamos algunas reacciones a este tema:

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.