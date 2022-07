Pitbull está de regreso con el estreno de "Café con leche", su himno para el verano

Pitbull no se ha resistido a ponerle su toque particular a este verano con "Café con leche", una de esas canciones pegadizas y perfectas para las noches de fiesta que no podrás sacarte de la cabeza y que seguro formará parte de la banda sonora de estos meses de playa y sol.

El cantante y rapero cubanoamericano está de regreso en la lista de novedades musicales después de un tiempo de pausa con una canción que mezcla los ingredientes que siempre le funcionan a Mr. Worldwide: sonidos latinos y dance-pop con una buena dosis de azúcar para su "café con leche".

Sus seguidores no podrían estar más felices con el regreso de Mr 305 que a lo largo de su carrera ha dejado grandes himnos musicales como "Give me Everything" o "I Know You Want Me", canciones que no han dejado de sonar verano tras verano.

Para que nadie se pierda este estreno, a través de su perfil de Instagram, ha anunciado el lanzamiento de esta canción, que por ahora no tiene videoclip.

"Quien tiene café, yo tengo la leche! Gracias por el amor, como siempre daleeeeeee!", comentó junto a su último post, un corto fragmento de su nueva canción, que seguro te levantará del asiento para ponerte a bailar.

En medio de esta pausa que ha hecho el artista en su carrera musical, ha colaborado con otros artistas como Daddy Yankee. Juntos lanzaron "Hot" para el álbum "Legendaddy" del puertorriqueño. ¿No la has escuchado? Aquí te la dejamos para que comiences el fin de semana con mucho ritmo:

