Imaray Ulloa responde las preguntas de sus fans en Instagram y hace algunas confesiones

Los más de tres millones de seguidores en Instagram de la influencer cubana Imaray Ulloa han tenido la oportunidad de arrancarle algunas confesiones.

“Pregúntame lo que quieras”, propuso a sus followers a través de la red social y las interrogantes y comentarios no tardaron en llegar.

Captura / Instagram Imaray Ulloa

Fueron muchos los que compartieron mensajes de admiración hacia la cubana quien respondió con muchas sonrisas y agradecimientos.

“He aprendido tanto de ti. Amo tu energía, tu enfoque, tu fineza, tu motivación, tu carisma y belleza”; “No me pierdo ni un en vivo ni una historia tuya. Me encanta tu personalidad. Vive la vida”; “Te sigo desde hace mucho, ídola!!! Estoy pendiente de tus historias y videos… Adicta a vos. Te adoro…”; “Decirte que me caes súper bien y que eres la verdadera inspiración de cualquier mujer cubana”, escribieron sus más fieles fans.

Captura / Instagram Imaray Ulloa

En el intercambio a través de la red social también hubo algunas preguntas que no pasaron desapercibidas para Imaray.

Dos de sus seguidores quisieron saber si volvería a dejarse el cabello largo, y todo parece indicar que la influencer los complacerá.

Captura / Instagram Imaray Ulloa

Aunque algunas mujeres prefieren ocultar su edad, ese no es el caso de Imaray pues aseguró que tiene “32 años gozados”.

Captura / Instagram Imaray Ulloa

También hubo quien fue más atrevido y le preguntó si ha hecho tríos. Y aunque por el video es difícil saber cuál es la respuesta exacta, un “no” junto a un emoji sonriente se lee al final.

Captura / Instagram Imaray Ulloa

Un internauta de República Dominicana le preguntó cómo le fue en sus vacaciones en Punta Cana en las que se le ha visto disfrutar de lo lindo junto a su novio Fabián Fontaine. “Super”, dijo la actriz que en los últimos días ha compartido fotos y videos en el mar y hasta corriendo por el fango en auto.

Captura / Instagram Imaray Ulloa

Algo que siempre quieren saber los curiosos es si pronto llegarán los bebés, pero Imaray respondió diciendo: “Eso es una mecánica complicada jajaja. ¿Pero quién sabe?”.

Captura / Instagram Imaray Ulloa

En otro comentario, muy relacionado con los hijos, le preguntaron qué creía de los que dicen “estamos juntos solo por los niños”. “La vida hay que vivirla. Los años pasan”, dijo la influencer, y aseguró que “se puede ser excelentes padres sin estar viviendo juntos”.

Captura / Instagram Imaray Ulloa

Recientemente, Imaray causó revuelo en Instagram ante los rumores de un embarazo, pero la joven terminó confesando que se trataba de una barriguita de felicidad.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.