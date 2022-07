Camión estatal queda atrapado en enorme bache en La Habana

Un camión estatal quedó atrapado este sábado en un enorme bache que interrumpe el tránsito por una de las carreteras aledañas a la Universidad Tecnológica José Antonio Echeverría (CUJAE), en La Habana.

La publicación del usuario identificado como Yoandiel Torriente, en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”, muestra al vehículo prácticamente levantado de un costado, luego de que la rueda trasera derecha cayera en el profundo hueco, que al parecer estaba tapado por el agua.

Facebook/ ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas

“Qué falta de respeto, lo que tienen es que arreglar las calles, ahora mismo en la CUJAE”, escribió el internauta en la descripción de tres fotos que muestran el incidente, en el que, afortunadamente, no se produjeron daños humanos.

“Hace poco en ese mismo bache una máquina se partió la dirección, parece que tiene que ocurrir una tragedia antes de que el gobierno decida arreglar ese hueco, que además se llena cada vez que llueve, lo que dificulta la visibilidad”, agregó un internauta en respuesta al post.

“Entiendan que no se puede arreglar, ya que están arreglando la pista de aterrizaje de Cayo Largo del Sur, para estas minucias no hay materiales, triste pero cierto”, “La semana pasada una moto también estaba en la misma situación, no es fácil”, “Todas las carreteras de La Habana están así, llenas de baches peligrosísimos”, añadieron otros foristas.

El mal estado de las vías públicas ha provocado una considerable cantidad de accidentes en los últimos meses. Hace cinco jornadas, varios conductores alertaron sobre un enorme bache inundado de agua que impide el tránsito seguro por una calle de la zona de Santa Fe, en el municipio habanero de Guanabacoa.

“Este cráter se encuentra ubicado en Santa Fe, lleva años ahí, pero desde hace unos meses está en estas condiciones. Ya casi no hay por dónde pasar, los ómnibus que pusieron nuevos se están destruyendo y en cualquier momento hay un accidente, ¿hasta cuándo hay que esperar?”, cuestionó el usuario Reinaldo Amaro, en el grupo “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”.

En junio último un cubano alertó en redes sociales sobre la presencia de un enorme hueco en un puente en la carretera que va desde Santiago de Cuba hasta Guantánamo. El bache es tan antiguo que ha nacido una planta en su interior.

"Ya no hay quien maneje en este país, y no se dan cuenta de que están acabando con todos los carros, los particulares y los estatales, y se están perdiendo vidas humanas por no reparar las carreteras, o por lo menos tapar los huecos", agregó un internauta al respecto.

Mientras, en abril de este año, trascendió en Facebook que un gigantesco bache lleno de agua en el reparto Fontanar en La Habana servía de estanque a varios patos. Un forista, que residió durante 35 años en esa cuadra, ubicada en la Avenida 227 e/206 y 210 en Fontana, confirmó que era cierto que esa zona se inunda mucho por el deterioro del sistema de drenaje pluvial en el reparto, la antigüedad de la tubería de drenaje y la falta de asfalto en esa calle.