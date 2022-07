Fallece Juan Roca, exjugador de baloncesto, bronce en Munich 1972 y padre de Alain Roca

Juan Roca Brunet, exjugador de baloncesto, bronce en los Juegos Olímpicos de Munich 1972 y padre del reconocido voleibolista cubano Alain Roca, falleció en La Habana a los 71 años.

Su hijo reveló la triste noticia a través de su cuenta en Facebook, donde dedicó un emotivo mensaje a su padre. “Ningún ser humano se encuentra preparado para enfrentar una noticia de tal naturaleza. Un proceso natural de la vida que nos toca a todos enfrentar. Un duelo a superar; sin dudas un reto emocional. El universo siempre nos desafía y nos pone a prueba para ver de qué estamos hechos. Por mi parte, esperaba gestionar esta sensible pérdida familiar con discreción, quizás como un mecanismo de defensa, puede que buscara no transmitir tristeza a las personas dadas las difíciles situaciones que se viven en la actualidad, o tal vez intentaba disuadir o minimizar el profundo dolor que me invade”, escribió el exatleta.

Facebook/ Alain Roca

Roca agregó que era saludable compartir su duelo con amigos y seguidores por lo que había decidido “no esconder sentimientos y permitir además que todos lleguen a mí y a mi familia, compartiendo sus condolencias, los recuerdos, las muestras de respeto y el imprescindible amor que tanto bienestar nos produce. Reacciones y detalles que se ganó un hombre peculiar con su simpatía y carisma. Un ser que conectaba con todos. Debido a tantas manifestaciones de apoyo, recibidas desde varias partes del mundo, a raíz del fallecimiento de mi padre Juan Roca este sábado 9 de Julio del 2022; les extiendo mi genuino agradecimiento, mostrándoles esta sencilla fotografía para juntos recordar e inmortalizar a ese gran equipo de Baloncesto Masculino Cubano medallista de Bronce en los Juegos Olímpicos de Munich 1972. El mejor resultado en la historia de esta disciplina deportiva en Cuba. Entre ellos mi humilde padre. EPD”.

Cientos de internautas comentaron la emotiva publicación y expresaron sus condolencias a la familia y la tristeza que implica la muerte de un gran deportista.

“Se siente el dolor de ustedes, así es la vida, duele pero es inevitable, todos debemos pasar por ahí y lo que hay es que seguir adelante con la metas trazadas y mantener a esa persona en el recuerdo y en el corazón, QUE ese gran basquetbolista, que en su tiempo le dio gloria a Cuba, esté en lo más alto del podio deportivo y sentimental”, comentó la usuaria Hilda Obregón.

“El mejor y el más completo!!! Todos los recuerdos que tengo de él son buenos y en medio de la tristeza que siento ahora mismo, no puedo evitar sonreír al recordarlo! Que en paz descanse profe!!! Un abrazo fuerte para ustedes”, afirmó Viviana Otero.

El portal deportivo Jit también se hizo eco de la muerte del estelar exatleta cubano en su cuenta de Twitter: “Falleció otrora baloncestista Juan Roca BrunetFigura entre los medallistas de bronce en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972”.

En una entrevista con CiberCuba, Roca mencionó la influencia de sus padres en la decisión de inclinarse por el deporte. Hijo también de Mayté Borrero, quien fuera integrante de equipos nacionales de baloncesto, dijo que en comenzó primero a practicar natación y que luego sí se interesó por el deporte de las canastas, al menos hasta los ocho años, pero que finalmente el voleibol lo motivó más.

Roca Brunet, quien nació el 27 de octubre de 1950, integró el equipo cubano que logró la medalla de bronce en el torneo de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Munich 1972. También militó en la selección que obtuvo una presea de ese mismo color en los Juegos Panamericanos de Cali 1971.

De acuerdo con el sitio especializado Swing Completo, en Munich, el conjunto caribeño se impuso a países con mayor recorrido internacional como Egipto, España, Checoslovaquia, Australia, Japón y Brasil. Luego perdió contra la Unión Soviética y finalmente venció a Italia con cerrado marcador de 66-65, para obtener el metal bronceado, único que ha obtenido Cuba en la historia de este deporte.