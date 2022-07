Cubano denuncia robo de 61 mil dólares en efectivo y otros 15 mil en objetos personales de su casa en Miami Gardens

Una familia de origen cubano denunció el robo de 61 mil dólares en efectivo de su domicilio en Miami Gardens y pertenencias valoradas en otros 15 mil dólares, sustraídas en un momento en que se encontraban fuera de la vivienda.

Las cámaras de vigilancia de la casa, ubicada en el 16431 del noroeste y la 17 Court, en Opa-Locka, muestran que pasadas las 11 de la noche del domingo 3 de julio, dos sujetos disfrazados rompieron una cerca y penetraron en el patio de la vivienda.

“Entraron por la parte de atrás, por la cerca, la cámara captó a dos personas y entonces vinieron, rompieron la ventana, abrieron la ventana y entraron directo y se robaron todo lo que teníamos”, cuenta afligido Jeimmy Cruz.

“Se llevaron en efectivo $61,000 dólares, se llevaron prendas, se llevaron carteras, se llevaron zapatos, perfumes, relojes, cosas valoradas en unos 10,000 ó 15,000 aparte del efectivo”, precisó Cruz en declaraciones a la prensa local.

(Fuente: Captura de Facebook/Jeimmy Cruz)

Los implicados en el robo estuvieron unos 25 minutos dentro de la casa, tiempo en el que revolvieron todo en el cuarto principal del domicilio. En las imágenes de la cámara de seguridad se le puede ver en el momento en que salieron con una mochila y dos bolsos cargados con las pertenencias.

“Llamamos a la policía y en ese momento nos aterrorizamos porque pensábamos que podían estar todavía aquí”, dice Cruz al revivir el miedo que pasó él junto a su esposa y su hijo cuando descubrieron el robo.

“Mi hijo no quiere estar en la casa, mi esposa no quiere estar en la casa, yo tampoco quisiera estar en la casa porque uno no sabe qué represalias puedan tomar, tememos por nuestra vida”, alega la víctima del robo, quien está ofreciendo 10 mil dólares de recompensa a quien ayude identificar a los malhechores.

Jeimmy Cruz dice que él y su familia están traumatizados que decidieron mudarse de la vivienda, que tenían rentada, porque ya no se sienten seguros durmiendo en esa casa.

Según Cruz, los detectives de Miami Gardens, acudieron hasta la vivienda e investigaron pero a una semana de lo ocurrido, aún no tienen respuestas de las autoridades mientras los presuntos ladrones continúan prófugos.

“Siento que lo perdí todo, nos dejaron sin dinero, pero nos dejaron con salud, que es lo bueno”, concluyó Cruz.

Cualquier persona que disponga de alguna información que ayude a resolver el caso puede llamar a la línea de Alto al Crimen del condado Miami Dade, al número 305-471-8477.