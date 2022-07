Joven se manifiesta en solitario en calle de La Habana pidiendo libertad

Diego Jesús Fernández Asin, un cubano residente en La Habana, se manifestó en solitario en la calle el pasado domingo 10 de julio pidiendo libertad y cambios políticos en Cuba.

Conocidos del joven aseguran en redes sociales que desde entonces se encuentra en paradero desconocido.

Antes de abandonar su vivienda, el joven dedicó los minutos iniciales de su transmisión en directo a explicar los motivos que lo impulsaban a salir a la calle.

“Voy a salir pidiendo un cambio del presidente del país, un cambio del sistema político en Cuba…No quiero que Díaz-Canel esté gobernando cuando el pueblo no lo eligió a él”, dijo el joven de 22 años.

“En unos minutos voy a salir a la calle en busca de la libertad que me merezco yo, que se merece mi familia, que se merece todo el pueblo de Cuba”, añadió Fernández Asin, quien dijo ser exestudiante de la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte "Manuel Fajardo".

"Me pueden reprimir, pero mi dignidad, mis principios, no me los pueden quitar ustedes […] Si el pueblo no sale, nunca va a ser libre", dijo segundos antes de despedirse de su padre y salir de la vivienda.

"Libertad es lo que yo quiero para el pueblo cubano, libertad, libertad... ¡Abajo la dictadura de Díaz-Canel-Castro! Ustedes no tienen que estar en el gobierno. No me mires, únete... Si tú crees que en Cuba no hay verdaderamente una dictadura, explícame por qué en los hospitales no hay medicinas, por qué si sales a las calles reprimen al pueblo…”, gritó el joven mientras caminaba.

Durante la transmisión en directo desde la calle pidiendo libertad -en un barrio que no precisó- el joven no recibió el apoyo de otros testigos y sí los reproches de una mujer que lo mandó a trabajar.

“¿Cuántos años estuviste en Angola? Lo que tienes que hacer es trabajar”, le espetó a Fernández Asin la única persona con la que se le escuchó interactuar.

“Por eso Cuba está así, porque se quedan con los brazos cruzados y dejan que un cubano se vaya solo, por eso los siguen reprimiendo....", sentenció Diego.

“Yo quiero una Cuba libre, una Cuba donde se pueda emprender y hacer negocios y se pueda prosperar sin tener que la gente robar o ver la miseria […] No hay nada, en Cuba lo único que hay son gobernantes que se roban todo y yo tengo que tener los mismos derechos que Díaz-Canel”, gritó el joven en otro momento.

“¡Viva Cuba Libre, libertad de expresión es lo que queremos. Quiero una Cuba donde no haya represión, donde los policías no le den golpes a la gente por salir a la calle. A mí nadie me paga por esto. ¡Libertad! Si tú eres joven, universitario, paro nacional..no vayan a trabajar...Esta directa es el sentir mío y de muchísimos cubanos que no aguantan esto ya”, dijo segundos antes de que la transmisión se cortara.

En los comentarios a la transmisión en directo, decenas de cubanos elogiaron la valentía del joven mientras que otros lamentaron que no haya recibido apoyo alguno en su esfuerzo. Varios internautas del entorno de Diego aseguran que el joven se encuentra en paradero desconocido y piden difusión para lo sucedido.

En otra manifestación aislada -en este caso de este lunes 11 de julio- el joven médico cubano Enrique Leyva Rodríguez fue golpeado y detenido por agentes de la Seguridad del Estado, luego de que saliera a las calles de Manzanillo, en Granma, a exigir libertad.