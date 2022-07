Voceras del régimen explican por qué celebran el 11J en Cuba: “Para nosotros fue una victoria”

Las voceras del régimen cubano Sabrina García y Leydis Cruz explicaron este lunes 11 de julio por qué estaban celebrando la fecha de las históricas protestas del 11J en Cuba, alegando que para los “revolucionarios” fue una “victoria”.

En una directa de redes sociales, las mediáticas portavoces de la “continuidad” trataron de utilizar un discurso directo y de fácil conexión con la audiencia para falsear el significado del inédito estallido social que puso contra las cuerdas por vez primera al régimen cubano.

En un tono burlón, rayano en lo canallesco, las dos jóvenes se dirigieron a los “amigos de Twitter” para lanzar su acartonado mensaje de celebración, siguiendo la estrategia evidenciada por el oficialismo que, desde el gobernante Miguel Díaz-Canel para abajo, no hace más que repetir que están celebrando una victoria sobre los cubanos que se manifestaron exigiendo un cambio que traiga libertad y prosperidad para Cuba.

“Hoy se cumple un aniversario del 11 de julio y por eso mi amiga Sabri y yo hemos decidido hacer nuestra primera directa conjunta; porque estamos festejando, ¡claro que sí! Cuéntales Sabri, ¿qué estamos festejando?”, inició la directa Cruz pasando la palabra a su compañera.

García, que ni ensayando sus gestos y palabras puede resultar más falsa, pasó a explicar el motivo por el cual las “ciberclarias” estaban de fiesta mientras la sociedad civil cubana vivía la emoción del primer aniversario de su reclamo a la libre expresión y participación en los destinos de la Isla.

Una emoción compuesta de la alegría por el descubrimiento en la sociedad cubana de las energías y las ganas de promover un cambio hacia la democracia en la Isla, y de tristeza e indignación por la represión ejercida por el régimen continuista, que abarcó todo el arco del terror totalitario, desde la violencia policial hasta las farsas judiciales en las que se impusieron largas penas de prisión a centenares de manifestantes.

Para García, el 11J es una fecha que los “queridos antagonistas”, como le gusta ella llamar a quienes solo pueden discrepar del relato oficial en las redes sociales -un antagonismo asimétrico si se tiene en cuenta el monopolio de los medios de comunicación que detenta el régimen totalitario- consideran como el inicio de la “caída de la dictadura” (las comillas son suyas).

“¿Por qué nosotros, los revolucionarios, estamos defendiendo estas fechas?, preguntó retóricamente la joven.

“Simplemente porque para nosotros fue una victoria. ¡Sí, una Victoria! Porque logramos ratificar, como lo hemos hecho a la larrrgo de la historia, que Cuba tiene un pueblo con fuerza, un pueblo digno, un pueblo que lucha por la soberanía y que es capaz de hacer cualquier cosa por defenderla”, se respondió.

“Y además un pueblo uniiido, con unidad en torno a nuestros principales dirigentes, al partido. Y además la calle es de los revolucionarios, claro que sí. Y no solo la calle, también las redes sociales”, apostilló Cruz.

La falta de argumentos no es una novedad en el discurso del régimen cubano, pero la estulticia y la falta de brillo en la oratoria de sus actuales voceros hacen que la dictadura que antaño sometía a los ciudadanos con mitos y leyendas -desde la independencia hasta los “barbudos” que devinieron marxistas- sea percibida ahora como una tiranía que insulta la inteligencia y menoscaba toda dignidad de los cubanos.

Como no podía ser de otra forma, García y Cruz cerraron su intervención mintiendo sobre posicionamiento en redes de las etiquetas del régimen, frente a las campañas de la sociedad civil como la de #SOSCuba.

Felices por el “éxito” de su misión, ambas paladinas de Díaz-Canel y compañía terminaron celebrando también que CiberCuba compartiera su directa, indicador según ellas de que las “ciberclarias” cabalgan.

“Verdaderamente les molesta el amor”, señaló García que, en otro tuit, volvió a la carga contra los que el régimen llama “odiadores”.

“Bueno... Parece que a mis queridos antagonista no les gusto el vídeo q' yo y @Leydis Cruz hicimos. ¿Les molesta mi amor? No saben resolver nada que no sea con violencia verbal, amenazas, ofensas y malas palabras. Sigan con sus necedades, ¡yo me quedo con mi amor!”, remató la amante de la dictadura sexagenaria.